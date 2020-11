Samu Delgado: “si ellos tenían que guardar un confinamiento y no lo hicieron no se deben ir de rositas"

Samu Delgado, interior diestro del Córdoba, fue el asistente de Javi Flores para el 0-1 en la Ciudad Deportiva del Granada. Una acción brillante que, lamenta el futbolista, “al final no valió para llevarnos los tres puntos, pero que me refuerza positivamente y que espero que vengan muchas más”.

Al conjunto dirigido por Sabas se le echa en cara su falta de profundidad por banda, a pesar de que -reconoce Samu- “tenemos gente tanto por fuera como por dentro y muy buenos rematadores. Es una buena opción que entremos mucho por bandas para alimentar a nuestros delanteros con centros”. Además, “tanto los de banda como los laterales llegamos mucho y tenemos que poner buenos centros. Y hay buen pie en el equipo y buenos rematadores”.

El manchego fue suplente en la primera jornada y suplido en las otras tres, pero no le molesta: “Ahora en este momento con cinco cambios en cada partido y la rivalidad que hay en mi puesto, como me siente mal que me cambie estoy jodido. A los hombres de banda nos van a cambiar en el 95% de los partidos. Tampoco hice, quitando la jugada de gol, un partido demasiado bueno y luego entró Carlos Valverde y entró muy enchufado. Hay mucha rivalidad y todos tenemos que dar mucho para poder jugar lo máximo”.

Además, reconoce con sinceridad que “creo que no he empezado bien. El primer partido jugué 30 minutos y no estuve bien. En Yecla mejoré algo, pero tampoco fue un partido excelente. Ante UCAM me cambian en el descanso porque estuve flojo y el otro día, salvando la jugada del gol, no creo que estuviese bien. En las temporadas que estuve en el Marbella estuve a un nivel alto. Me ha costado en pretemporada y me noté mal, pero cada vez me estoy encontrando mejor y estoy contento porque a pesar de no estar a un nivel espectacular el míster está confiando en mí y es lo que necesito”.

Se reprocha a este Córdoba que parece excesivamente conservador. Samu considera que quienes opinen así “se están equivocando. Hay que ver que por mucho que seamos el Córdoba y, en teoría, el equipo candidato a quedar primero, llevar 8 de 12 puntos posibles lo firmaría y lo firmo. Es súper complicado. Vienen rivales que acaban de ascender y en teoría inferiores a nosotros y te pegan un baile. Esto es muy largo, hay que tener calma. Podríamos hacer más ocasiones y que nos hagan menos, pero de momento vamos bien”.

En cualquier caso, el 1-1 de Granada -unánimemente- fue considerado un mal marcador: “Claro, empatas en el 94 y la imagen se ve como mala, pero un equipo de Segunda B que va perdiendo por mucho que tenga tres juveniles es normal que te metan un poco atrás. Si el portero no le saca a Javi las dos claras que tiene iríamos 0-3 y se habría olvidado todo. Tuvimos tres ocasiones claras para cerrar el partido y el otro equipo en el segundo tiro a puerta lo mete terminas con cara de tonto. Si la lectura la hacemos como si nos hubiera empatado un equipo con juveniles nos estaríamos equivocando”.

¿Es el principal problema de este Córdoba su falta de acierto goleador? “Es verdad que los de arriba no estamos alcanzando mucha puerta. No lo podemos obviar. Nos está faltando gol, porque se está viendo que el equipo es fuerte y contundente atrás, que es clave para lograr algo este año. No estamos acertados”.

Samu ha alucinado con el ambiente en su nueva plantilla: “Venía de un vestuario bueno en Marbella y pensaba que sería difícil encontrarme algo parecido. Cuando pienso en un equipo con De las Cuevas, Piovaccari… pero cuando llego aquí y veo su nobleza y humildad ves que es un vestuario muy bueno y es la clave de que pueda salir algo bueno”.

De las Cuevas, precisamente, no podrá jugar por lesión hasta 2021. Delgado lo alaba: “Lo poco que lo he visto es un jugador que está por encima de los demás. Lo que ha conseguido, cuando estás con él te das cuenta de que es por algo. Nos duele mucho porque es muy importante para nosotros. Si no juega él ha jugado Javi Flores… que tenemos jugadores muy buenos. Lo vamos a echar de menos, pero tenemos gente para que cubra su puesto bastante bien”.

Incidiendo en el choque ante el filial rojiblanco del domingo, Samu explica que miedo no sintió a un posible contagio en Granada porque “el protocolo era bueno. Fuimos cambiados desde el hotel porque sabíamos que era uno de los sitios más peligrosos para ir. No sentí miedo porque sabía que estábamos haciendo las cosas bien”, eso sí considera que “si ellos tenían que guardar un confinamiento porque viajaron a Chipre con el club, pues creo que algo deben hacer para que no sirva de precedente para que no salgan de rositas. Si ahora hay 8 contagiados de otro equipo y ven que el Recreativo Granada ha hecho lo que ha querido… Se juega con la seguridad de todo el mundo y nosotros y mucha gente estamos haciendo las cosas bien para que haya otros que no lo hagan así”.

El Córdoba retornará dentro de dos fines de semana a El Arcángel con ganas de victoria: “Volvemos a nuestro campo y tenemos unas ganas tremendas. Vienen de un resultado malo y nosotros de llevarnos un batacazo. Tendremos muchas ganas de llevarnos los tres puntos”. Este fin de semana podrá, así, Samu descansar su mente y su cuerpo… aunque con moderación: “Me gusta los días libres venir al gimnasio, recuperar un poco, y luego pasar las tardes con mi pareja. Pero poco. Me gustaría ir a tomarme una coca cola en el centro, ir al cine… Pero tal y como están las cosas, me quedo en casa estudiando un poco, juego a la play un poco…”

