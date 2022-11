Juan Aguilera, el cordobesista que ha recibido el apoyo de los seguidores del Dépor por el deseo de su hija

El Deportivo-Córdoba del próximo sábado es el viaje más esperado por la afición cordobesista desde que fue publicado el calendario. Uno de esos seguidores que acompañará a su equipo hasta la otra punta de España es Juan Aguilera. “Lele”, así le conocen sus amigos, reconoce que “tenemos el viaje apuntado en el calendario desde hace tiempo, lo tenemos ya todo preparado y estamos deseando que llegue el viernes a medianoche”.

Lo que no calculaba Juan era que un deseo de su hija en relación a este choque entre dos históricos en horas bajas trascendiera tanto: “No esperaba que esto llegara a este punto”. Todo empezó, explica, cuando en el partido del Linares en El Arcángel de hace dos jornadas su hija le dijo: “Qué morro tienen esos que han salido con su equipo incluso fuera de casa”. Así que Juan, para atender al deseo de su pequeña, le mandó un correo al Deportivo por si era posible que saliera con el equipo en Riazor y le contestaron que eso estaba reservado para la afición local.

Una decepción que quiso compartir en redes sociales: “Con la guasa se me ocurrió poner en twitter las capturas de los correos que mantuve con el Dépor y la gente de Coruña empezó a enviarme mensajes nombrando el tuit uno tras otro y esto ha pasado de castaño oscuro”. En el buen sentido, porque casi todas las contestaciones al tuit original “menos dos” han sido “mensajes de solidaridad”. Un aficionado deportivista “incluso contactó conmigo por Facebook y luego, por teléfono, me dijo que si iba en tren le pagaba el viaje o bien la gasolina y que me pagaba incluso la estancia. Yo le agradecí el gesto, pero le dije que ya tenía el viaje programado y me iba con mi gente. He quedado allí para verlo y tomarnos una cervecita, por supuesto”.

En suma, que Juan va a Riazor a disfrutar de su equipo y a conocer nuevos amigos. Un sentido diferente al que muchos quieren darle a los seguidores al fútbol: “Se les da mucho bombo a las cosas malas, pero a las buenas no. Yo he tenido muchas experiencias viajando con el Córdoba y he hecho muchos amigos que duran en el tiempo. De haber ido yo allí y venido ellos aquí. Ver a mi equipo fuera es mucho más que simplemente verlo”.

Juan no tiene esperanzas de que el Dépor cambie de planteamiento y permita que su pequeña salte al césped de Riazor vestida de blanquiverde. Su hija, por cierto, no sabe nada de todo lo que se ha montado. Todavía. Cuando sea mayor seguro que comprende que el fútbol es algo mucho más bonito que un deporte.