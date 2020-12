González Calvo: “Negociamos con una empresa internacional que la fachada de El Arcángel se tape con una lona”

-Navidades especiales para todos. ¿Cómo las va a pasar Javier González Calvo?

-Intentaré mañana irme a ver a mi familia a Extremadura y después estaré entre Madrid y Córdoba.

-Ha pasado un año ya. ¿Han comprobado los nuevos gestores lo diferente que es dirigir un club de fútbol a una empresa convencional? ¿Peor, mejor de lo esperaban...?

-Ni mejor ni peor. Diferente totalmente. Varios miembros del Consejo y yo estamos acostumbrados a dirigir empresas, pero el fútbol mueve muchas pasiones y casi todo depende del rodar del balón y de los resultados y eso conlleva algo diferente. También los aficionados y la pasión. Hay que convivir con ello, porque no te estás dirigiendo solo a un propietario o a tus trabajadores, sino a un propietario, una ciudad y una provincia. Estoy muy satisfecho de nuestro trabajo y del recibimiento.

-En todo caso, me reconocerá que para superar la gestión de su último predecesor debe hacer muchas cosas muy mal...

-No soy mucho de fijarme en el trabajo hecho antes, para bien o para mal, sino en el trabajo que queremos hacer de manera ordenada. Queremos que cuando nos vayamos nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho en Córdoba. Mi trabajo es dirigir esta empresa y que quede ordenada.

-Todo depende de la pelotita. Todo, lo bueno y lo malo, lo borra un resultado.

-Por desgracia, es así, pero luego un resultado te puede dar una gran alegría. Los últimos resultados han hecho que estas Navidades las pasemos tranquilas, de no haberlos conseguido entrarían las prisas como en todos sitios.

-Ahora todo parece de color de rosa. Alfaro era lo que este equipo necesitaba, ¿no?

-Así se ha demostrado en los últimos partidos. El trabajo que había hecho el anterior entrenador con su equipo había sido bueno, pero el equipo cayó y necesitaba un revulsivo. Creo que Alfaro, de manera personal y profesional, motiva muy bien. Incluso a nosotros lo ha hecho. No es que cayésemos en el pesimismo, pero ha hecho que todos estemos más animados.

-¿Es cierto que Sabas se enfrentó al cuerpo médico e incluso les planteó un órdago (que perdió)?

-No lo conozco. Juan es una persona muy individual, muy de su equipo, muy cerrado... pero no tengo conocimiento de que se enfrentara al cuerpo médico. En todo equipo de trabajo pueden surgir roces, que se solucionan tomándose una cerveza.

-Cuando escuchó lo que dijo Miguel Valenzuela sobre lo de “la mejor plantilla de Segunda B”, ¿qué pensó el máximo responsable del Córdoba?

-Yo me lo creo, porque creo en la gente que trabaja para mí. Él fue el primer referente y la primera persona con la que hablamos antes de comprar el club. Es un referente en el fútbol andaluz. Después de ver la plantilla que tenemos, lo considero también así. El fútbol es algo raro a cualquier cosa, pero creo que tenemos una de las plantillas como las mejores.

-Para enero: ¿Berto González o Diabaté? ¿O ambos? U otra cosa

-Ambos no pueden ser si no hay bajas en la plantilla, que no tenemos pensado. Ambos nos gustan mucho, así que después dirección deportiva y jugadores decidirán. También los respectivos clubs. Nos gustaría cualquiera de los dos para complementar la plantilla que tenemos y por si alguno de los tres delanteros que tenemos falla.

-El 13 de enero vienen Abdullah Al Zain y Mohamed Al Nusuf a Córdoba a ver la Supercopa. Dos preguntas: ¿se van a tapar alguna de las vergüenzas de El Arcángel para entonces? Y ¿Cuánto han tenido que ver ellos, si es que tuvieron algo que ver, en que este partido se celebre aquí?

-Quieren venir, a ver si pueden con la pandemia. Lo de la vergüenza de El Arcángel estamos terminando de negociar que la fachada que da a la carretera se tape con una lona con una empresa internacional. El campo va a pegar un pequeño cambio también gracias a la Federación. Seguimos pendientes de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento sobre el estadio. No queremos gastar por gastar si después vamos a hacer un proyecto de mayor envergadura. Que yo sepa ellos no han tenido nada que ver en la asignación de la SúperCopa. Se pusieron muy contentos, porque son hermanos de Arabia Saudí, que patrocina este torneo.

-Por cierto: ¿Mejorar la comunicación con Bahréin sería una de las tareas pendientes para 2021? Lo digo a la hora de gestionar el club con más celeridad.

-No es mejorar la comunicación, sino que en España somos los más rápidos en trabajar. Llega un momento en el que tienes que entender que no son iguales que tú. Esta misma mañana he hablado tres veces con ellos. Los Fondos de Inversión son más lentos para adoptar decisiones. Ellos supervisan todas las cuentas del Córdoba C.F, por lo que el control es absoluto.

-Sería un paso gigante para el club que para el año que viene se zanjara el problema de la Ciudad Deportiva. ¿Será posible?

-Soy bastante positivo y creo que de una manera u otra se hará. Queremos quedarnos donde estamos, pero hay cuatro patas en el asunto. Creo que entre el propietario y el asunto no habría problema si se puede regularizar el terreno. Tenemos que saber las prisas que podamos tener. Son tiempos en los que las preocupaciones políticas son otras.

-Por cierto, ¿cómo va el tema de la Fundación del Córdoba?

-Ayer estuvimos reunidos varios de los que componen la fundación y la semana siguiente a Reyes haremos la escritura constitucional de la Fundación. Hasta ese día no haremos pública quién la conformarán y dónde queremos estar presentes. Tiene que ser una institución que esté presente en la ciudad.

-En lo social, algunos cordobesistas no entendieron la campaña de abonados. ¿Se arrepienten de algo de lo planeado o lo volverían a hacer igual?

-No soy de arrepentirme mucho de las cosas. La campaña de abonados y planificamos con mucho tiempo y pedimos ayuda para poner los mimbres de algo que se hiciera con rapidez y pudiéramos ascender rápido. Eso significa un coste importante. No sé si nos arrepentiríamos de algo. La gente ha entendido en gran porcentaje lo que significa esa ayuda. Todo lo que hacemos lo hacemos por el bien del club. No vamos a cobrar, por ejemplo, en Copa. Ni siquiera aunque nos tocara en la siguiente ronda un Madrid o un Barcelona. En 400 personas no sería significativo. Me da más pena ver el estadio así que cuando está totalmente vacío.

-Que el club tenga una tienda en el centro es un avance espectacular, pero... ¿Por qué no se le dio más bombo a esa apertura?

-Hay un conflicto con quienes llevan la anterior tienda. La tienda de Cruz Conde vende sola. Estamos muy satisfechos de ver algo que represente al club en el centro de la ciudad. No creo que fuese necesario darle más repercusión. Queremos darle a ese espacio uso para presentaciones de jugadores o de patrocinadores. Estamos muy contentos y satisfechos con lo que ha supuesto la tienda para el club.

-El otro día en Onda Mezquita hablamos de lo alejada que ha estado la ciudad del club durante demasiado tiempo. En los últimos tiempos vemos iniciativas particulares de cordobesistas que el club ha respaldado, pero: ¿Han pensado en reforzar ese área social de algún modo?

-Una de las cosas que peor nos encontramos al llegar al club fue el distanciamiento social, por eso vamos a impulsar actos desde la Fundación. Todos los que han venido a verme y han tenido una iniciativa han encontrado mi apoyo. El otro día cuando Samu me propuso por mail lo de Ibai Llanos le dije que lo que necesitara. No esperábamos ese bombazo. CocinillasCCF, desde el primer momento, Jesús Coca se metió con ellos como presidente de Asfaco y secretario de Hostecor y ha sido una iniciativa muy buena. Queremos que el club esté en otras cosas que no sean exclusivamente fútbol.

-El B y el Femenino. ¿Cómo valora lo que llevan hasta el momento de ejercicio ambos equipos?

-Nos gustaría que el B ganara más, pero no estamos preocupados. Estaba proyectado para que el equipo tuviera posibilidades de subir, pero Luismi, Alberto Del Moral y Julio Iglesias están contando para el primer equipo y han sufrido muchas lesiones. Eso se nota. El equipo, lo que pasa, es que no marca goles o retiene resultados, pero juega bien. Los resultados vendrán. No sé si nos dará para jugar play-off de ascenso, pero no hay ningún problema con Germán Crespo. Los resultados se analizarán a final de temporada. En el femenino también esperábamos más de ellos, pero creemos que este equipo puede dar mucho más. Hemos perdido los partidos contra nuestro máximo rival, el Pozoalbense. Hay que cambiar la dinámica de ese equipo, porque nos gustaría tener un equipo femenino en Primera. Si podemos hacer un esfuerzo en el mercado lo intentaremos para que podamos entrar en la siguiente fase.

-Por último, y pensando en el ascenso que el primer equipo puede conseguir este año -y que creo que hará- ¿Cómo están las relaciones con la LFP? Dígame que este próximo verano vamos a poder hablar más de fútbol que de otras cosas, que es lo que todos queremos (aunque haya quien no lo piense).

-Los derechos federativos, que te dan derecho a competir, los da la Federación. La Liga es la organizadora de Primera y Segunda. Por eso, no tendremos problemas si nos ganamos la plaza. Hemos trabajado para la Liga y no hemos tenido ninguna conversación sobre eso. No creo que vayamos a pasar más veranos preocupados. Si lográsemos el ascenso tendremos tiempo tanto para celebrar como para organizar. Esa fase de pensar en si nos dejarán competir ya pasó y ni lo pienso. Todo salió para bien con muchas noches sin dormir nosotros, vosotros y los aficionados. Ahora tenemos que estar muy tranquilos y orgulloso de lo que hemos hecho.

-Una más: ¿Qué pasa con los polos de los abonados?

-Pedimos los polos todos a la vez y el pedido salió sobre la segunda semana de noviembre. La semana del 15 de enero llegarán aquí y luego los tendremos que personalizar nosotros. Que estén tranquilos los 6.006 abonados que tenemos actualmente que podrán recoger después su polo.

