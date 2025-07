Monchi, y su pelea para salvar al San Fernando: "Si el 7 de agosto liquidan el club en la Junta, no habrá nada que hacer"

El San Fernando de Cádiz, si nada cambia, morirá en los próximos días. 1200 niños de la localidad y 140 técnicos se quedarán sin equipo. Todo porque el deseo de los propietarios, el grupo inversor MTM se ha empeñado en liquidar el club antes que venderlo.

Para evitar su desaparición, hay un grupo de personas peleando por buscar alternativas. Entre ellas, Monchi: el director deportivo del Aston Villa lucha por el club de su San Fernando natal.

Aunque Monchi antendió este martes la llamada de El Partidazo de COPE desde Inglaterra, viene de estar todo el fin de semana en Cádiz luchando por su San Fernando.

Monchi habló a las claras de "una situación crítica" porque el 15 de junio se debieron haber presentado los documentos y los avales para competir, pero como no se ha producido movimiento alguno, el San Fernando pierde su categoría nacional. La consecuencia es un terremoto que afecta al equipo femenino y a todas las secciones inferiores, que también pierden su categoría.

La fecha 7 de agosto es clave: en la Junta General de accionistas, en el punto 4, se habla de la disolución y liquidación de la sociedad: "Después de ahí no habrá nada que hacer", lamenta Monchi.

Para Monchi, la pregunta que se hace todo el mundo es por qué prefieren disolver el club y no venderlo: "A mí se me ocurre alguna respuesta pero tampoco la sabemos porque no hemos podido dar con ellos. Estamos intentando buscar alternativas, hemos hecho muchas gestiones y buscamos alguna ilusión".

Se busca la posibilidad de que se pueda transferir la licencia, pero "la Federación se niega. El CSD lo admitía pero decía que dependía de la Federación". Los días pasan y en San Fernando siguen a la espera de un milagro: "Esto va más que de un sentimiento".