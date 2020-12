Bernardo: “Tenemos un grupo fantástico, me recuerda a los grandes vestuarios que lograron cosas importantes"

Bernardo Cruz fue el fichaje que más emocionó este verano al cordobesismo. Su regreso a la entidad blanquiverde después de seis años de formación en el fútbol profesional en Sevilla, Santander, Lugo, Granada, Alcorcón y Soria fue festejado por el sello sentimental que aportaría a este proyecto de ascenso.

El central cordobés atiende a COPE ya en sus vacaciones, que pasará -con todas las precauciones lógicas- en familia y con su hermano Fran (central del Extremadura), pero sin excesos: “Tenemos un trabajo específico para hacer antes del día 27. El marisco está caro y a la vuelta el peso está también caro”.

Reconoce Cruz que le da algo de rabia parar en plena racha victoriosa: “Sí, pena de que haya llegado el parón con el ritmo tan bueno que llevábamos de resultados y sensaciones, pero contento de poder darle a nuestra ciudad y afición ese respiro de buenos resultados que necesitaba. Creo que en los dos últimos partidos se ha contagiado la gente, que es lo que todo el mundo quería, que era disfrutar del equipo. Ahora que disfruten ellos de estas Navidades atípicas”.

Vencer 4-0 a El Ejido fue “para todos como quitarnos una losa. Como una mochila de kilos que teníamos ahí. Estábamos deseosos de poder transmitir y dar alegrías. Sabemos de la exigencia en el día a día y nos refuerza a seguir confiando en el trabajo que estamos haciendo con Pablo Alfaro. No nos relajamos y somos ambiciosos y queremos mucho más”.

Acerca de la metamorfosis que ha sufrido el Córdoba, el zaguero explica que “éramos conscientes de que calidad futbolística había y hay. Cuando te metes en esa dinámica de malos resultados hay 24 cabezas y cada uno puede gestionar la suya y hasta donde pueda ayudar a los compañeros que estén pasando un mal momento. Pero si eso lo gestiona desde dentro una persona con mucha persona en la élite del mundo profesional y experiencia consolidada en banquillos nos ayuda a confiar. Pablo Alfaro nos ha dado paz. Es un comunicador nato y no necesita levantar la voz para transmitirnos el mensaje de manera muy natural”.

Además, en lo que atañe a su demarcación “el equipo ahora mismo a nivel defensivo, no solo en defensa, está muy bien. Se ha mejorado la presión alta, los rivales están menos tiempo en nuestro campo y cuando nos llegan estamos más juntos y no hay tanto caos. A nivel defensivo hay mucho orden y yo, como defensa, disfruto del orden”

¿Una presión alta es el mejor media punta? “Totalmente. Estás más cerca de la portería cuando robas y estás más lejos de tu portería cuando pierdes un balón. También tenemos que correr menos para volver a atacar. En definitiva, y aunque a los defensas nos guste estar cerca de la portería, se nos tiene que exigir que tenemos que defender alto. Se asume con gusto, porque ahí están los resultados”.

Momo Djetei habló con mucho cariño de Bernardo en rueda de prensa y el aprecio es recíproco: “Momo es un tipo formidable que escucha mucho y tiene mucha hambre y humildad por seguir creciendo. Xavi, Manu... todos los compañeros de posición tenemos una relación formidable. Eso dentro de un vestuario profesional con el egoísmo que suele haber en este mundo es envidiable y nos hace buenos a todos porque nos aconsejamos y nos preocupamos unos por los otros. Somos compañeros. Me emociono porque el otro día salieron en Copa Xavi y Manu con Momo e hicieron un trabajo formidable”.

Ya que habla de sus compañeros, resalta Bernardo que “hay un grupo humano fantástico, me recuerda a los grandes vestuarios que han conseguido cosas bonitas en el mundo del deporte colectivo y en concreto del fútbol. Me lleva a vestuarios en los que se han conseguido éxitos por la calidad humana que hay”.

La Copa ha permitido ver a Bernardo en el centro del campo… pero apenas durante unos instantes: “Sí, contra el Albacete jugué un minuto y medio de mediocentro. Un balón a la espalda para perder tiempo. Fue mi debut como profesional en esa posición. Me vino una pelota y estaba solo, pero esa pelota tenía que ir al córner. Todo por el equipo”

El siguiente rival en el torneo del K.O. será el Getafe de Bordalás. Un envite que ilusiona al cordobesismo: “Todos conocemos la forma que tiene de trabajar y vivir el fútbol. Lo afrontamos con muchísima ilusión y no le vamos a regalar nada a nadie. El equipo ha arrancado de una forma de trabajar muy buena. Se roza la competición profesional día a día por los medios, la forma de trabajar y la predisposición. Afrontamos el partido del Getafe con una ilusión tremenda de exponer nuestro nivel ante un Primera”. Además, “todo lo que sea competir mucho nos viene bien. Somos una plantilla muy competitiva y todo lo que sean partidos nos favorece a todos”.

Pero el éxito o fracaso de la temporada se graduará por lo logrado en el grupo IV de Segunda B. Bernardo no quiere creer que la cosa vaya a ser un mano a mano entre Córdoba y UCAM. Mejor dicho, no quiere pensar en otra cosa que no sea en el día a día: “Creo que la competición ya nos ha puesto en nuestro sitio en dos semanas dura y tenemos que ser humildes, seguir en la línea en la que estamos. La clasificación es importante, pero lo más importante es seguir en la línea de trabajo que estamos y teniendo los pies en el suelo”.

En su regreso como blanquiverde, Bernardo se ha convertido en uno de los capitanes, algo “muy bonito. Algo que vivía lejos antes. Cuando me puse el brazalete volví a tener esa sensación de orgullo de representar a mi ciudad y al club que me vio crecer en categorías inferiores”.

Y todo en un año en el que la afición está volcada a pesar de todos los problemas: “Se respira que la gente está muy ilusionada con el proyecto, pero también tienen la sensación de que no pueden gritar porque 400 personas ya me dirás...Para los rivales se nota cuando El Arcángel aprieta. Esperemos que la situación a nivel sanitario mejore porque necesitamos al público cordobés, que se nota cuando empuja y es exigente, lo que es bueno. Me siento súper agradecido de la acogida, el cariño y el respeto. Espero darlo de vuelta”.

