García Román: “Se van tres referentes, pero el club tiene que crecer para evitar los apuros de este año”

Tres de las piezas más importantes de la historia del fútbol sala en Córdoba dejaron ayer oficialmente de formar parte de la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El capitán Manu Leal, el cierre lucentino Cordero y el ala prieguense Koseky no seguirán en el club blanquiverde en la 2021-22. Una decisión dolorosa para la entidad, que se toma "para buscar retos más ambiciosos".

Así lo ha explicado hoy en COPE el presidente del club cordobesista José García Román, a quien le “parece que haya pasado un mundo” tras la permanencia lograda en Jaén el pasado domingo: “una alegría. La enhorabuena hay que transmitírsela a toda Córdoba, que tal y como está el deporte cordobés no es poco”.

Cuenta el dirigente que el día de anunciar las bajas es “el más duro del año. Le temo a todos los años. Acuérdate del año que ascendimos a Primera, que 14 jabatos que se habían partido los cuernos por ascender y tuvimos que dar cuatro bajas. Eso fue durísimo, como ahora que se van tres referentes. Manu Leal, que lleva con nosotros desde Tercera, Koseky y Cordero, que incluso nos dio las gracias por haberle permitido jugar en Primera. Algo que nos alegró un poco el día”.

Sobre las salidas, explica García Román que confluyen “una serie de circunstancias. El club tiene que crecer para evitar los apuros que hemos pasado este año. En los últimos años estos jugadores han perdido protagonismo. Han superado la treintena y apenas tienen 3 o 4 minutos de media por partido. Para eso es preferible tirar de cantera, que está haciendo un trabajo importante. Este equipo que nos ascendió está hecho de jugadores que no hemos formado nosotros, sino que los hemos recopilado de toda Córdoba. Se trata ahora de ir metiendo jugadores de la cantera que nos den un futuro importante por delante”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De los componentes del equipo que ascendiera hace dos años y un día en Mengíbar apenas quedan dos -Cristian y Jesús Rodríguez-: “Si me dices si estoy orgulloso de eso, te diría que no. Pero me acuerdo que Maca me dijo: ¿se trata de echar un año aquí diciendo que somos amiguetes o de intentar mantenernos? Al final, el primer año intentamos cambiar algo y este hemos ido introduciendo nuevos. Esto es la élite. Gente que habla por redes sociales no tiene ni idea de las relaciones personales que se generan. Una cosa son los sentimientos y otro el tema deportivo”.

Se ha demandado un tributo a Manu, Koseky y Cordero en la pista para que la afición se despidiera de ellos: “es una idea que teníamos. Si no hubiéramos pasado los apuros, nos habría gustado darles un homenaje en el partido ante El Pozo. De todos modos, la intención de Koseky y Manu Leal es seguir jugando y les estamos ayudando a encontrar equipo”

Mirando ya al futuro, toca pensar en renovaciones (apenas Saura, Lucas Perin y Jesulito tienen contrato en vigor): “El primer objetivo tiene que ser consolidar el bloque. Los aficionados están muy volcados con los jugadores insignias de este proyecto. Todos se han revalorizado bastante, porque han logrado 11 victorias en una liga durísima. Vamos a intentar renovar a la mayor parte de este bloque, pero esperamos dar noticias positivas en breve”.

Y luego llegarán los refuerzos. Los dos primeros nombres que han salido a la palestra han sido los de Miguelín y Álex Viana. García Román confirma que “hay opciones de ficharlo y nosotros intentamos traer a jugadores que entren en nuestro presupuesto. Él es de Palma y tiene oferta de allí, pero es que se trata de un jugador con muchas internacionalidades con España. Ahora se está moviendo todo y en unos días se puede cerrar todo. Lo mismo sucede con Álex Viana”.

También te puede interesar:

- Victoria histórica del Córdoba Patrimonio ante el Barcelona campeón de Europa (3-1)

- El Córdoba Patrimonio se abona a la épica para lograr en Baena su primera Copa de Andalucía