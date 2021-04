A expensas de una carambola (1-1)

El estreno en el banquillo cordobesista de Germán Crespo terminó deparando otro chasco para la afición cordobesista, que vio cómo su equipo volvía a dilapidar una renta para terminar cediendo un empate que deja su permanencia en Primera RFEF pendiente de un pleno propio y una carambola ajena. Y menos mal que el Sevilla Atlético cayó por sorpresa ante el Cádiz B, porque lo contrario habría supuesto el adiós al magro reto de los blanquiverdes.

El nuevo entrenador decidió hacer cuatro cambios con respecto al once que perdiera en Cádiz. Edu Frías volvió a la portería; el joven Puga -del B- entró al lateral derecho; Sidibé fue colocado de interior diestro y De las Cuevas en la zona de medias puntas junto a Javi Flores.

El once era para tener el balón y el Córdoba se adueñó de él ante un rival que pretendía exactamente lo mismo por su idiosincrasia y por la calidad de sus jugadores. El inicio no fue malo. Jesús Álvaro y Nahuel tuvieron peligrosos acercamientos y Puga llegaba con naturalidad a línea de fondo rival. Sin embargo, en el primer tiempo las dos oportunidades más claras de gol fueron canarias. Primero Puga tuvo que taponar un disparo de Jordán y poco después tras una excelente acción individual de Toni Segura fue Edu Frías el que salvó el 0-1 con una providencial intervención.

��️ Rueda de prensa de Germán Crespo, tras el empate ante el Tamaraceite (1-1).



➡️https://t.co/iu4oBN1Zu3pic.twitter.com/O44ZskhkgD — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) April 25, 2021

Tras el descanso, Crespo quitó del campo a un desacertado Sidibé y colocó en su sitio a Luismi Redondo. Un acierto, porque el lucentino se asoció muy bien con Del Moral y Puga y entre los tres provocaron la jugada del 1-0 que envió a la red De las Cuevas (55’). El buen inicio amedrentó un poco al Tamaraceite, que además veía cómo el Córdoba manejaba bien el tiempo del partido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, diez minutos después del tanto local un envío en largo era controlado por López Silva y el ex cordobesista elevó la pelota lo justo para que Puga -pasado de frenada- le atropellara. Penalti claro que lanzó a lo Panenka con mucha clase David González para establecer el 1-1.

Tras la igualada, Germán Crespo probó modificando el esquema y dando entrada a Mario Ortiz, Piovaccari, Moutinho y Álex Robles, pero el nerviosismo, la precipitación y la mala puntería -la oportunidad más clara la tuvo Moutinho con un disparo que repelió Nauzet- hicieron inútiles los esfuerzos de los blanquiverdes. El Tamaraceite, por su parte, estaba siendo consciente de que el empate les permite depender de sí mismos en las dos últimas jornadas tras el tropiezo del Sevilla Atlético (1-2) en Cádiz.

El Córdoba jugará el próximo domingo a las 17:00 ante la Balona en La Línea. Todo lo que no sea ganar le condenaría a jugar la 21-22 en 2ª RFEF, categoría en la que igualmente militará si el Sevilla Atlético o el Tamaraceite ganan los dos partidos que les quedan.

También te puede interesar:

-Más cerca de la cuarta (2-0)

-Lo de siempre, donde siempre (1-2)