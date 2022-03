Los ocho pueblos de la provincia de Córdoba que no puedes dejar de visitar

Son muchas las localidades de la provincia de Córdoba y es difícil elegir solo unas cuantas, pero hoy nos hemos centrado en ocho municipios con sus caracerísticas, encantos y monumentos, que no puedes dejar de visitar si paseas por esta provinvia donde se ofrece monumentos, cultura, gastronomía y naturaleza.





PRIEGO DE CÓRDOBA





Priego de Córdoba te sorprenderá porque tiene una gran historia a sus espaldas. Las primeras referencias datan del periodo Musteriense (Paleolítico Medio, 40.000-33.000 a. C.), que se consolidan dadas las evidencias que se han encontrado, como los numerosos hallazgos históricos encontrados y presentes en los museos municipales, y que culminaron con el proceso de ocupación por parte de los romanos entre el siglo III a. C. y el siglo V d. C., en medida debido a la excepcional situación geográfica de la que disfruta como punto clave y que debido a los hallazgos encontrados se confirma como pagus, o subdivisión territorial, del municipio latino de Ipolcobulcula (actual Carcabuey), dedicado a la explotación agropecuaria del entorno.









Si te gusta el arte, te entusiasmará el patrimonio artístico e histórico. Podrás visitar parte de este Barroco cordobés (s. XVIII) que se ofrece al visitante representado en los diferentes monumentos religiosos de Priego: Sagrario de la Asunción, Capilla de Jesús Nazareno en la Iglesia de San Francisco, yeserías de la Iglesia de La Aurora, entre otros.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Entre sus calles encuentras la Fuente dle Rey con sus139 caños. Fue terminada de construir a principios del siglo XIX. Diseñada en estilo barroco por Remigio del Mármol, se fecha su terminación en 1803. Se concibe con tres estanques de distinto nivel y forma alargada en la que predominan los contornos curvos. En el primer estanque se sitúa la escultura de un león luchando con una serpiente, obra atribuida al escultor neoclásico Álvarez Cubero. En el segundo, realizado por Remigio del Mármol, la figura central del monumento, una escultura de Neptuno y Anfítrite que cabalgan sobre un carro tirado por caballos que salen del agua. Desde éste, el agua cae al último estanque por una cascada, y acaba saliendo por el mascarón del Clero.

Otro de los muchos espacios a visitar es el Museo Histórico Municipal es un museo arqueológico, pionero de los museos prieguenses, que fue creado en 1983. Su sede actual, en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, es provisional, habiéndose proyectado el traslado de la institución a una sede definitiva en el conocido como Molino de los Montoro, muy cerca del castillo de la ciudad. En el museo también se encuentra la sede del Servicio Municipal de Arqueología, que desde 1989 gestiona el rico patrimonio arqueológico prieguense, con numerosas actuaciones.





DOS TORRES





En Dos Torres encontramos una gran devoción a San Roque, su patrón. Se trata de una ermita que se remonta al S. XVII, consta de una sola nave cubierta con bóvedas con lunetos, reforzada por arcos fajones ligeramente apuntados. La capilla mayor, donde se ubica la cabecera, es de planta cuadrada y se cubre mediante cúpula sobre pechinas, ésta se decora con pinturas de tipo geométrico. El retablo de esta ermita está formado por restos del antiguo órgano de la iglesia parroquial (s. XVIII). En su exterior, los alrededores de la misma están embellecidos con empedrados a manera de mosaicos.









La Plaza Mayor de la Villa se caracteriza por sus soportales. Un edificio que constituía la antigua cárcel de Torremilano, sin paralelismos en la comarca de Los Pedroches, fiel reflejo de la simbiosis y el mestizaje de la arquitectura de Dos Torres, que guarda numerosas semejanzas con la arquitectura castellana y extremeña, por la localización geográfica en la que se sitúa la comarca en general y el municipio de Dos Torres en particular, limitando con Castilla la Mancha y Extremadura, dando pie a numerosas connotaciones comunes con las costumbres de estas tierra.



IZNÁJAR





Esta localidad acoge el embalse más grande más grande de la comunidad andaluza conocido como "El lago de Andalucía". Además de toda la oferta acuática que ofrece en él en su núcleo urbano el visitante puede pasear por el patio de las Comedias, el mirador de la Villa o el corral de la Pachea. Además cuenta con un castillo que también es visitable. Cuenta con muchos rincones con encanto que hará que te pierdas en el tiempo. El consistorio ha creado una ruta turística audioguiada en el que se recorre 18 puntos de interés.









La Oficina de Turismo atiende en el 647 49 22 34, y además cuentas con un centro de interpretación del embalse, con entrada gratuita de martes a domingo de 08:00 a 15:00 horas.





HORNACHUELOS





Si te gusta la naturaleza no puedes perderte esta localidad en plena Sierra Morena. Aquí puedes encontrar distintas rutas con atardeceres espectáculares y miradores. Concretamente cuentan con una ruta donde disfrutar de las magníficas vistas de los miradores de Hornachuelos mientras el sol va cayendo, este maravilloso atardecer irá dando paso a los diferentes crepúsculo por los que pasa nuestro cielo hasta que culminamos disfrutando de un cielo plagado de estrellas donde conoceremos las diferentes constelaciones.













El silencio se hace latente en el monasterio de Santa Mª de las Escalonias, perteneciente a los cistercienses de la E.O., conocidos popularmente como trapenses, es una reciente fundación del monasterio navarro de La Oliva. Emplazado en la vega, y en el margen derecho del río Guadalora, forma parte de lo que fue el marquesado de las Escalonias. En los deteriorados edificios de la casa solariega de dicho marquesado, se ha asentado el actual monasterio cisterciense. Si te gusta la historia tienes la “Cañada Real Soriana” en el término municipal de Hornachuelos, con una anchura aproximada de 75 metros. Aquí se halla una gran concentración de fósiles de mamíferos marinos, pudiendo considerarse un referente para el estudio de los cetáceos fósiles del Mioceno superior (Tortoniense). Los estudios realizados han permitido describir restos fósiles de cetáceos e invertebrados marinos, además de diferentes icnofósiles. Estos últimos son el reflejo de la actividad biológica de algunas especies (por ejemplo la huella de la galería de un cangrejo) y son muy interesantes para conocer el comportamiento de las mismas y comprender la relación de dichas especies con el medio. En este caso, se han podido determinar las huellas de la actividad de rayas y esponjas, que nos permitirán conocer más a fondo esta playa de hace unos 5,5 – 7 millones de años. Los restos son fácilmente reconocibles a simple vista. El afloramiento, de unos 75 metros de anchura, es sólo una mínima parte del yacimiento, que puede alcanzar unas dimensiones extraordinarias según los especialistas.

CARDEÑA









Cardeña te espera con los brazos abiertos para visitar la parroquia de Ntra. Sra. del CarmenConstruida entre 1950-1956 por Carlos Sáez de Santa Marial reemplazó a la antigua iglesia de siglo XIX. Su fachada es de estilo Neobarroco. Tiene planta de cruz latina y bóvedas de medio cañón, con cúpula en el crucero decorada a la manera dieciochesca. Digna de mención son una imagen del Cristo Yacente de 1918, un Cristo del Amor en madera sin policromar de Juan Martínez Cerrillo, una imagen del Resucitado.Retablo Carmelita, hacia 1960, del taller de Antonio Leña Gomáriz y un Cáliz del siglo XIX. También puedes visitar la aldea "El cerezo".





MORILES





oriles en su origen, era una aldea, perteneciente al municipio de Aguilar de la Frontera, denominada «Aldea de los Zapateros». Según el Catastro de Ensenada y los censos de población del Archivo Municipal de Aguilar de la Frontera, por las décadas centrales del setecientos, sólo había un lugar llamado de los «Zapateros», perteneciente al término municipal de Aguilar de la Frontera, el cual estaba compuesto por trece lagares y algunas casas de campo diseminadas, de construcción muy modesta. La población era de unos cuarenta vecinos, la mayoría de ellos jornaleros dedicados a las tareas agrícolas, principalmente vitivinícolas.

No te pierdas el Museo del Mosto que lo encuentras dentro de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y que se convierte en un imprescindible para hacer una parada.Estas instalaciones ofrecen al visitante una exposición de artes de extracción y transformación del mosto que llevan a los visitantes a un viaje por el tiempo. Luego puedes visitar lagares y bodegas donde conocerás la historia y degustarás sus caldos.





LA CARLOTA





Se trata de una localidad de la época de Carlos III cuando los colonos llegaron a este territorio. Aquí encontramos la Plaza de la Iglesia, que sigue el trazado urbanístico característico de las Nuevas Poblaciones este será el auténtico corazón del municipio, desde esta plaza parte todo el trazado hipodámico del callejero y de las suertes de colono. En la actualidad encontramos tres edificios de la época de fundación, la Iglesia de la Purísima Concepción, la antigua cárcel (actual Biblioteca Municipal) y la primera residencia del Subdelegado Quintanilla (actual casa privada en rehabilitación).









En la zona céntrica encontramos el Palacio de la Subdelegación y actual Ayuntamiento. Se desconoce el momento exacto de su fundación y arquitecto, pero todas las investigaciones nos determinan que entre 1770 y 1780. En este edificio se encuentra la sede del poder civil desde la creación del municipio. El subdelegado de las Nuevas Poblaciones controlará desde este edificio el territorio de los actuales municipios de La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros y La Luisiana. Con la derogación del sistema foral en 1835, la subdelegación será sustituida por la institución municipal existente en la actualidad.





LA RAMBLA





Los recursos agrícolas e hídricos de La Rambla y sus buenas comunicaciones favorecieron el asentamiento permanente del hombre desde la antigu?edad. Así lo demuestran los vestigios arqueológicos, como los del poblado prehistórico de La Minilla. Posteriormente se asentaría en la zona una ciudad romana amurallada y, sobre sus restos, la ciudad califal. La localidad alcanzó un lugar destacado a finales de los siglos bajomedievales por ser uno de los centros agrícolas más importantes de la Campiña y por su privilegiada ubicación. Allí se hospedaban los reyes castellanos en sus viajes a las fronteras del reino, ya que era paso obligado entre la zona cristiana y el reino nazarí de Granada.









Aquí y en pleno centro el visitante se llena de frescor con los Jardines de Andalucía entre las estrechas calles del antiguo recinto amurallado y las rectilíneas de los ensanches, salpicadas aquí y allá por casas señoriales y mosaicos de azulejos cerámicos, se reparten jardines y rincones en los que antaño, se solía ver a las mujeres con el cántaro de agua o a los hombres con las caballerías, alrededor de las numerosas fuentes de las que se abastecía la población. En un tranquilo paseo, nos encontramos con los Jardines de Andalucía, la plaza de la Constitución (adornada por el llamado Jardín de los Pajaritos), el paseo del Calvario, el paseo de las Casas Nuevas, la Calleja de las Flores, el Paseo del Ejército, el Llano del Convento o el de los Trinitarios; la Plaza del Olivo, la Plazuela Alta y la Plazuela Baja o de San Lorenzo.









Otro elemento que se puede ver cuando nos acercamos a esta localidad es la torre de Santo Domingo, que recibe el apelativo de “Torre de las Monjas”, es uno de los elementos más importantes que se conservan del desaparecido exconvento dominico. De singulares características, supone uno de los principales elementos del patrimonio local y dado su importancia histórica y artística, debe ser preservada íntegramente.





TE PUEDE INTERESAR