El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 144: Herederos de una identidad
Analizamos la pretemporada del Xerez Deportivo y la marcha de la campaña de socios 25/26, a dos semanas de comienzo liguero
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
“Cada vez suben más las pensiones, pero los jóvenes licenciados siguen estancados en el mileurismo. La receta perfecta para un país sin futuro”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h