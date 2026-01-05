Así ha sido el rescate en helicóptero de un cazador de 71 años herido en una ladera de Valladolid

Un cazador de 71 años ha sido rescatado a mediodía de este domingo tras sufrir una lesión en un tobillo que le impedía caminar. El incidente ha tenido lugar en una ladera de difícil acceso en el municipio de Corrales de Duero (Valladolid), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias.

Movilización de los servicios de emergencia

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 14:06 horas. De inmediato, el gestor del 112 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y el Centro Coordinador de Emergencias para valorar la situación y coordinar la respuesta, mientras se daba aviso a la Guardia Civil.

Aunque una patrulla de la Guardia Civil (COS) de Valladolid acudió en un primer momento, los agentes confirmaron que se trataba de una zona inaccesible para vehículos y solicitaron apoyo aéreo. Fue entonces cuando se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

La intervención del helicóptero

Una vez en el lugar, el helicóptero se mantuvo en estacionario para permitir el descenso de los rescatadores. La rescatadora enfermera valoró la lesión del cazador, le practicó las primeras curas e inmovilizó la pierna derecha con una férula de vacío.

Posteriormente, el herido fue izado a la aeronave mediante una maniobra de grúa doble con un triángulo de evacuación, acompañado por la enfermera. El helicóptero lo evacuó hasta el campo de fútbol de Peñafiel, punto de traspaso acordado con los servicios sanitarios.

Finalmente, en Peñafiel, el personal de Emergencias Sanitarias se hizo cargo del cazador de 71 años para su traslado a un centro hospitalario y completar su asistencia.