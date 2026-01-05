Un tiroteo en Cartagena se salda con un hombre herido en el barrio de San Antón

Un hombre ha resultado herido durante un tiroteo que ha tenido lugar en la noche de este domingo en el barrio de San Antón, en Cartagena. La víctima cayó al suelo en las proximidades de la iglesia del barrio tras recibir el impacto de bala, en un suceso que ha provocado un enorme estruendo que alertó a los vecinos.

Inmediatamente después del suceso, la Policía Nacional ha desplegado un operativo para localizar al autor de los disparos, quien se dio a la fuga. Los agentes mantienen una investigación abierta para esclarecer las circunstancias y la motivación del ataque, sin que por el momento haya trascendido información sobre el estado de salud del herido, según ha informado el diario La Verdad.

cinco meses marcados por las armas

Este incidente es el tercer tiroteo registrado en Cartagena en los últimos meses, en noviembre un hombre de 20 años y una mujer de 37 resultaron heridos cuando acudían a reclamar una deuda. Según los informes, un individuo se acercó a la ventanilla de su coche y, antes de disparar, dijo: "aquí tengo tu dinero".

Tercer tiroteo en los últimos cinco meses en la ciudad" COPE

Anteriormente, en septiembre, la Policía Nacional detuvo a dos hombres acusados de intentar asesinar a una mujer de una familia rival en la barriada de Los Dolores. En aquella ocasión, los atacantes llegaron a efectuar hasta doce disparos contra las víctimas, que se encontraban sentadas a las puertas de su vivienda.