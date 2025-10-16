'RAZONES JEREZ 2031' | 16 OCTUBRE 2025
Con el cantaor José de los Camarones y el emprendedor gastronómico Pepe Naranjo, de canelaclavo.com
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura33:39 min escucha
Temas relacionados
"¿Hasta qué punto un personaje como Ábalos, cuyas conversaciones hemos escuchado todos, puede seguir siendo parte del poder legislativo?"
Carlos Herrera
Lo último
HISTORIA DE... Álex Chan
1 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h