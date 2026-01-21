'MUSAS Y GENIOS' | 21 ENERO 2026
Con la cantante Mapy B y su 'A escondidas' y el recordatorio del anuncio de las nueve candidatas españolas a la Capital Europea de la Cultura, Jerez de la Frontera entre ellas
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura21:29 min escucha
Temas relacionados
"Me parece un escándalo que bajen de 350 a 160 la velocidad del AVE; o sea, que hemos estado jugándonos la vida sin saberlo todos estos meses"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h