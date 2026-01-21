COPE
'MUSAS Y GENIOS' | 21 ENERO 2026

Con la cantante Mapy B y su 'A escondidas' y el recordatorio del anuncio de las nueve candidatas españolas a la Capital Europea de la Cultura, Jerez de la Frontera entre ellas

Carátula nueva MUSAS Y GENIOS
00:00
Gabriel Álvarez

'Musas y genios' 21-01-2026

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura21:29 min escucha

