DESCUBRIENDO UBRIQUE | 12 SEPTIEMBRE 2025| FERIA Y FIESTAS PATRONALES

En esta ocasión hablamos de la Festividad de la Virgen de Los Remedios, de la placa en recuerdo de Manuel Cabello Izquierdo, situada en la plaza de la Verdura y la Feria que se desarrolla durante esta semana 

Fernando Crespo

Cádiz - Publicado el

1 min lectura

