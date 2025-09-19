CAMPO Y SAL | 19 SEPT 2025

Javier Garat, reelegido Consejero del Comité Económico y Social Europeo, Pedro Gallardo, Diputado nacional del PP habla de la subida de precios en la cesta de la compra y los incendios de este año y conocemos el trabajo de UPA Cádiz con su secretaria general, Azucena González Ferreiro.