CAMPO Y SAL | 19 SEPT 2025
Javier Garat, reelegido Consejero del Comité Económico y Social Europeo, Pedro Gallardo, Diputado nacional del PP habla de la subida de precios en la cesta de la compra y los incendios de este año y conocemos el trabajo de UPA Cádiz con su secretaria general, Azucena González Ferreiro.
