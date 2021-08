ONCE y Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas presentan el cupón dedicado al Bicentenario

Antonio Cepero, Alcalde de Benalup Casas Viejas habla del Bicentenario del municipio jandeño por el que la ONCE y el Ayuntamiento presentan el cupón dedicado a este aniversario.

La ONCE y el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura, han presentado el cupón conmemorativo del Bicentenario de Benalup-Casas Viejas. El acto de la presentación ha tenido lugar en el salón de Plenos con la presencia del alcalde Antonio Cepero; el director de la ONCE en Cádiz y Ceuta, Alberto Ríos; el director de la ONCE en Chiclana de la Frontera, José Manuel Barroso; el delegado municipal de Cultura, José Cruz; y el autor de la fotografía del cupón, Manuel Cepero.

El cupón conmemorativo del Bicentenario de Benalup-Casas Viejas será emitido en el sorteo del próximo 23 de agosto a nivel nacional con un total de cinco millones y medio de ejemplares. En el cupón se puede observar una vista general de Benalup-Casas Viejas, acompañada del logo del Bicentenario y de la siguiente inscripción: Benalup-Casas Viejas Bicentenario (1821-2021) Cádiz.

El alcalde Antonio Cepero ha agradecido públicamente a la ONCE y a sus directivos el detalle que han tenido con el Bicentenario de Benalup-Casas Viejas por la repercusión que supone la emisión de un cupón conmemorativo a nivel nacional, destacando su incesante labor social y el esfuerzo que realizan todos los vendedores de la ONCE, en especial los de Benalup-Casas Viejas. El regidor también ha querido agradecer a Manuel Cepero la cesión de la fotografía que ilustrará a dicho cupón.

Cepero ha destacado los atractivos de este municipio y cómo ha crecido en calidad la oferta turística. El Alcalde habla del toque de queda propuesto por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de la Provincia de Cádiz entre las 2,00 y las 7,00 debido a la tasa de incidencia que registra, pendiente de ratificación por parte del TSJA, algo que ha recibido como una herramienta para reducir los contagios y que espera sea una medida efectiva en los próximos días que dure esta medida.