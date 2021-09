Carmen de Asido, segunda mujer en Andalucía que asciende a comandante de la Guardia Civil

Carmen de Asido Orellana Dávila ha estado en los micrófonos de COPE Provincia de Cádiz hablando de su ascenso a comandante jefa del gabinete de psicología de la comandancia de la Guardia Civil de en Huelva, su trabajo como profesional de psicología y sus raices gaditanas. Es la segunda mujer en Andalucía que obtiene este empleo.

La asidonense, Carmen de Asido Orellana Dávila, segunda de las hijas del matrimonio formado por el entrañable e inolvidable historiador de Medina, Antonio Orellana y Milagrosa Dávíla, después de ímprobos esfuerzos y méritos, ha obtenido el empleo de Comandante de la Guardia Civil.

Orellana Dávila ingresó en el benemérito cuerpo el 3 de septiembre de 2007 y en la actualidad es Comandante perteneciente a la Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil y en concreto COMANDANTE JEFA DEL GABINETE DE PSICOLOGIA DE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL EN HUELVA. POSEE EL DISTINTIVO DE PERMANENCIA EN PSICOLOGIA Y PSICOTECNIA DESDE 15-10-2013. Hasta la fecha del último ascenso ha desempeñado las ocupaciones de CAPITAN TENIENTE y ALFEREZ ALUMNO EFS.

Sobre su trayectoria profesional añade que “ingresé en el cuerpo en el año 2007, después de una muy dura oposición donde sólo ofertaban 3 plazas a nivel nacional para mi futuro puesto de trabajo. Mi formación militar la desarrolle en la academia general militar de Zaragoza, continuando mi formación específica Guardia Civil en las diferentes ACADEMIAS DE OFICIALES DE LA G.C. (En El Escorial y Aranjuez). Al final del periodo de formación, en la Entrega de Despachos, obtuve el empleo de teniente a la edad de 25 años.

Entre otros distintivos y méritos posee: DISTINTIVO PERMANENCIA PSICOLOGÍA Y PSICOTÉCNIA FELICITACION INDIVIDUAL; RECONOCIMIENTO PLAN DIRECTOR (Por la Subdelegación de Gobierno en Huelva por pertenecer a la COMISIÓN PROVINCIAL del Plan Director para Convivencia y Seguridad Escolar como representante de la Guardia Civil).y la CRUZ CON DISTINTIVO BLANCO ORDEN DEL MÉRITO DE LA GUARDIA CIVIL.

En cuanto a su formación (la más importante, no se incluyen cursos, solo MASTERS ) en 2000-2005: Licenciatura de Psicología por la Universidad de Granada y por la Universitá degli Studi di Firenze (Italia); 2008-2009: Master en Psicoterapia de tiempo limitado y Psicología de la Salud por el instituto Europeo de Psicoterapia de tiempo limitado; 2009- 2011 Master de Cultura y Violencia de Genero por la UNED; 2011-2012 Master de Atención a Víctimas de Atentados Terroristas por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID y 2012-2013; MASTER EN INVESTIGACIÓN APLICADA EN TRASTRONOS MENTALES por la Universidad de Huelva. Actualmente cursa el GRADO DE DOCTORADO en Psicología por la Universidad de Huelva.

La Comandante, Carmen de Asido Orellana añade que en la Actualidad “Soy la encargada del asesoramiento facultativo y directo al Jefe de la Comandancia en el conocimiento científico del comportamiento, aptitudes, actitudes e intereses de los componentes de esta Comandancia, de las relaciones de éstos con la Institución, desde la perspectiva de la Psicología clínica, organizacional, educativa y social. Además, presto apoyo y asesoramiento a los Jefes de las Unidades en todo lo relacionado con los cometidos del Servicio, facilitando la asistencia psicológica que precisa el personal destinado en la demarcación territorial y realizando la evaluación de la aptitud psicofísica de los componentes del Cuerpo”.

Del mismo modo dice” Es mi cometido también, realizar evaluaciones clínicas y pruebas especificas para determinar la aptitud necesaria de los candidatos que formarán parte en las diferentes misiones internacionales que hace la Guardia Civil en el extranjero. Por otra parte, colaborando con el Servicio de Psicología de la DGGC realizo funciones de Formación, siendo PROFESORA-FORMADORA en los cursos de acceso a la Escala de Suboficiales en la Academia de Baeza. También participo como miembro de los TRIBUNALES DE SELECCIÓN, como asesora especialista para los procesos selectivos de ingreso a Guardias y de ascenso a Cabo, Suboficial y Oficial".

Como dato relevante, he llevado a cabo un ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN en colaboración con la Universidad de Huelva, sobre “El análisis de las preferencias en el estilo de liderazgo en la Guardia Civil, en función de los patrones de personalidad de los subordinados.

“Es algo que no puedo evitar- dice orgullosa- en mi nombre llevo mi origen y me enorgullece ser ASIDONENSE. Tuve un gran maestro, mi padre, alguien que además de forjar mi carácter, me enseñó a amar mi pueblo. A veces, algunos compañeros se equivocan con mi nombre y creen ser apellido, llamándome así “la Comandante Asido”. Créeme, si llevar el apellido ORELLANA me enorgullece, que me llamen por mi pueblo, me hace especialmente feliz”.