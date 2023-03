'Carrera Oficial' | 22-03-23: Pregoneros en capilla

Un pregonero en capilla es una persona, por lo general cofrade, que vela sentimientos trasladados a sus folios y voz con que exaltarlos a apenas unos días de agarrarse a un atril para hacer el canto visperal de una nueva Semana Santa. Y tienen, de suyo, muchas y muy interesantes cosas que contar. La obra ya escrita, con certezas o incertidumbres latiendo en el corazón del designado, la expectación con la que aguarda vivir el Domingo de Pasión, curiosidades y anécdotas que han tejido su camino hasta este momento y grandes dosis de compartir entre iguales o ante aquellos que esperamos sus respectivas intervenciones.

'Carrera Oficial' tiene para ti como invitados, en esta cuarta entrega de la Cuaresma 2023, a dos exponentes de esta condición: Francisco José Zurita Martín y José Luis Raposo López, pregoneros respectivos de la Semana Santa 2023 en Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. Villamarta y el Picacho los aguarda dentro de cuatro días. Otros tres, con los que hemos conversado estos días y que finalmente no pudieron acompañarnos completan las referencias que nos permiten alimentar estas vísperas pregoneras: Fernando Pérez en Cádiz (Teatro Falla, domingo 26 de marzo), Javier Martínez en Rota (Auditorio Felipe Benítez, sábado 25 de marzo) o Julián Benítez en Alcalá del Valle (sábado 11 de marzo).

Zurita y Raposo nos ilustran. "No pretendo hablar de las hermandades sino que las hermandades sean una consecuencia de lo que yo quiero decir, es difícil entender esto pero cuando se escuche el Pregón yo creo que se entenderá, porque al fin y al cabo nosotros somos unos colaboradores de esa Pasión del Señor que aquí se vive de una forma muy especial, muy distinta, y en ese contexto que nadie se sienta ofendido porque le dedique un minuto o dos o cinco o díez a la suya, no lo sé, no he medido lo que dedico a cada hermandad, creedme, pero todas salen a relucir en el Pregón, unas más otras menos pero a todas trato con el mismo cariño, a las que he conocido de niño y a las que acabo de conocer", dice el pregonero de Jerez.

Sanlúcar de Barrameda, por su parte, contará con un Pregón que transmitirá "esa Semana Santa vista desde los ojos de un niño, puesta desde la ilusión, vista desde la esperanza, desde esa infancia que todos hemos tenido y desde la Semana Santa que yo mismo conocí en las décadas de los ochenta y de los noventa en las que se vivía y se sentía de otra forma en los ojos de la inocencia", como reconoce José Luis Raposo que añade que "hay un hilo conductor que es mi ahijado, el hijo de mi presentador, Paco Ibáñez, que con apenas dos añitos ya tiene en su retino recuerdos imborrables".

Disfrútalos aquí, en un 'Carrera Oficial' en el que tampoco debes perderte, bajo la dirección de Gabriel Álvarez, las 'Pinceladas de Cuaresma' de Miguel Guerrero, el apoyo audiovisual de Ángel Moreno (La Pasión en Jerez) o 'El Palquillo' en el que Marco Antonio Gómez se detiene esta vez en la fauna cofrade, o sea los animales que, en las escenas sobre los pasos, también procesional en la Semana Santa de Jerez. No te lo pierdas.

