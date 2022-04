Monseñor Rico: "Si al Sábado Santo ayudan las procesiones, bendito sea Dios"

"No había hablado nunca tanto del Sábado Santo como cuando estoy ahora en Jerez" dice el obispo con simpatía, demostrando que es la capacidad de escucha uno de sus grandes dones. Y dispuesto a contestar a todo lo que preguntáramos en el último 'Carrera Oficial' de esta Cuaresma, a cuatro días del Domingo de Ramos, se convierte en invitado principal. Escúchalo aquí donde, además, puedes disfrutar de la versión en video que, en este camino hacia la Semana Santa que devuelve los pasos a la calle, estamos pudiendo ofrecer.

Acababa de quedar atrás el Pregón de la Semana Santa 2022 y, en Jerez, una reivindicación/propuesta de Pablo Baena en torno a un deseo de regreso de procesiones a esa víspera del Domingo de Pascua que poco a poco se generaliza. Asegura monseñor José Rico Pavés que no estaba avisado de esa mención, que le cogió por sorpresa en cualquier caso "grata porque fue una presentación bella, y las cosas cuando se presentan con belleza se acogen con más docilidad". Del Pregón puedes disfrutar en este espacio de uno de sus más notorios poemas. Lo puedes ver aquí.

Vídeo Disfruta aquí en vídeo de 'Carrera Oficial' 06-04-22 con monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez; José Luis Mendoza, director de COPE, el músico Santiago Bellido y el equipo del programa que dirige Gabriel Álvarez





No solo no le hace ascos sino que, asegura el pastor, "me alegra que hasta en el Pregón el tema del Sábado Santo esté presente, y con argumentos sólidos que comparto y que, sin duda, van a ayudar a tomar las decisiones necesarias cuando haya que tomarlas". Es así como reconoce que podemos estar cerca de la recuperación ansiada: "Ojalá sea capaz de no frustrar esperanzas sino siempre concebirlas" afirma. E insiste más claramente aún: "Cuando se decretó en los 80 que el Sábado Santo fuera día sin procesiones había muchas menos que ahora".



El simple hecho del crecimiento "ya es un argumento a considerar para la máxima dignidad de las procesiones" dice don José que, porque pese a todo no es suficiente fundamento, también percibe reflexiones muy atinadas sobre "qué celebra la Iglesia el Sábado Santo". Así discurre la conversación hasta que llega la frase lapidaria que todos los cofrades de Jerez esperan: "Hay un signo importante que tenemos que cuidar y si a eso nos ayudan las procesiones en ese día, bendito sea Dios; vamos por el buen camino".



No sólo de Sábado Santo vive esta entrevista en la que, monseñor Rico, también dejó caer de nuevo la necesidad de purificar los sentidos para percibir de mejor modo la Semana Santa y acoger mejor los misterios de la fe, el papel de las cofradías entre lo eclesial y lo popular, el papel evangelizador y la vocación misionera que han de tener los cofrades o las nuevas cofradías con tan buenas sensaciones percibidas cuando bendijo al Señor de la Humildad de Barbadillo "que han tenido que soportar a veces sinsabores de los eclesiásticos".



La presencia también de José Luis Mendoza, director de COPE en la provincia de Cádiz, permite conocer el programa de mano para la Semana Santa de Jerez que estos días será entregado a oyentes y amigos en general así como la programación especial de transmisiones que se realizará, de Domingo de Ramos a Viernes Santo, a través del 1134 de la OM, sin olvidar la presencia digital que, a través de cope.es, mantendrá el tono llegando incluso a incrementarlo para mejor disfrute de cuanto llega.



El análisis de la música que estamos por disfrutar en la calle acompañando a nuestros pasos llega de la mano de Santiago Bellido, que a su condición de director de la formación Sonos Ángeli cuyos proyectos inmediatos nos cuenta, suma la de experto en música procesional. Y también contamos con el resumen de las opiniones en nuestro chat a cargo de Miguel Guerrero, en el que hemos preguntado por los vestigios de la pandemia y posibles precauciones para esta Semana Santa.



Este compañero también nos ofrece sus 'Pinceladas de Cuaresma' con un repaso a la actualidad de estos últimos días y, por su parte, Marco Antonio Gómez aborda 'El Palquillo' que nuevamente lleva título de película para trasladar así la intención, desde la naturaleza de esta obra de la gran pantalla, hacia la realidad de cuanto nos queda por disfrutar: 'La vida es bella'.

También te puede interesar:

Pregones y pregoneros en 'Carrera Oficial' a cuatro días del Domingo de Pasión

La Semana Santa de El Puerto de Sta. Mª y Arcos de la Frontera, en el tercer 'Carrera Oficial' de Cuaresma

'Carrera Oficial' presenta las banderolas de COPE en Cádiz y repasa la actualidad en Jerez y la capital