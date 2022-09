Felipe Ortuno: "La Merced tiene una significación histórica, por ello el recinto amurallado"

Los últimos días de la Novena a Nuestra Señora de la Merced Coronada conducen, entre fragancias a nardos y oraciones que concentran a tantas personas ante la Patrona de Jerez de la Frontera, hacia una procesión que, el próximo sábado 24 de septiembre, recorrerá un itinerario que, este año, sufre modificaciones que concentrarán su callejero en el casco histórico. "La Merced tiene una significación histórica, por ello el recinto de la muralla", explica Felipe Ortuno, comendador de la comunidad que custodia a la Virgen en su basílica. Escúchalo aquí junto al conjunto de la última entrega del podcast cofrade 'Carrera Oficial'.

Ortuno se congratula de la normalidad que ha venido sufriendo en los últimos años los condicionamientos de la pandemia. También muestra su satisfacción por contarse para los cultos que vienen celebrándose: "Nos ha venido un historiador muy emblemático en nuestra Orden de la Merced, el Padre Enrique Mora González, que es siempre un placer escuchar sus pensamientos tan agudos y que escapa de los planteamientos de las predicaciones manidas, ha venido a aguijonear las conciencias con muy buenas palabras", explica en un espacio en el que se han dedicado minutos al sentido de los cambios aplicados al itinerario de la procesión de su día.

"La Merced tiene una significación histórica, por ello el recinto amurallado, tiene que ver con la reconquista, tiene que ver con la historia primitiva de nuestra Virgen". Así justifica el comendador unas modificaciones en el recorrido que son recibidas con expectación entre los devotos de la Patrona. Pero no se escapa algún cariñoso reproche: "Parece ser que, por las calles del anterior recorrido, las hermandades se escapaban y por ello hemos pensado que podíamos ir, en la primera parte del recorrido, por las más difíciles, pero sobre todo porque le queremos dar ese significado histórico".

Ello también explica la detención en la iglesia parroquial de San Marcos para "hacer un acto aunque sea pequeño, una oración". "Los cuatro evangelistas -que hoy en día dan nombre al conjunto de la feligresía- aglutinan el sentido del Jerez medieval", amplía detalles. Con todo, en un tono de gran transparencia de pensamiento, no oculta tampoco que esa detención también es "para bien y para mal": "Para bien por lo que significa, para mal porque las autoridades civiles y eclesiásticas creían que era el lugar del final del recorrido". En ello, insiste Felipe Ortuno, "sin acritud ninguna, quien no entiende un significado hist´porico no entiende nada".

"Dar identidad" es uno de sus objetivos para unos cambios que dejan el itinerario del siguiente modo: Merced, Santiago, Plaza de los Ángeles, Oliva, San Juan, Francos, Compañía, Padre Rego, San Marcos, iglesia de San Marcos, San Marcos, Rafael Rivero, Puerta de Sevilla, Porvera, Ancha, Santiago, Merced y Basílica de la Merced, donde la recogida será en torno a las 21:30 horas tras el fervorín que pronunciará Ángel Rodríguez Aguilocho. Se trata de un recorrido sensiblemante más corto y, por ello, el mercedaro Felipe Ortuno insiste más que nunca en estar con la Virgen hasta el final.

Finaliza la entrevista con el comendador nmercedario instando a disfrutar de ese 24 de septiembre en cuyas vísperas nos encontramos: "Invitar simplemente a que se hagan presentes, en la medida en que nos hacemos presentes vemos su mirada y si vemos su mirada quedaremos irradiados de su gracia; yo invito a todos los jerezanos a que sean verdaderamente jerezanos porque nuestra imagen es una imagen que nos identifica, nos aglutina de tal manera que yo creo que tenemos allí una presencia histórica tan importante que yo insisto mucho en esto: sin esas raíces, sin esa historia, sin esa identidad... ¿a dónde vamos?"

