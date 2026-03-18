La presidenta del Granada CF, Sophia Yang, se pronuncia sobre la venta del club

Las manifestaciones públicas de la presidenta del Granada, Sophia Yang, no son abundantes. La situación creada en torno a la posibilidad de una compra de club la ha llevado a pronunciarse sobre este asunto en los siguientes términos:

"Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en relación a una supuesta venta confirmada del Granada Club de Fútbol, el Club desea aclarar que dichas noticias no son ciertas y que estamos investigando la fuente y motivación de la desinformación.

Desde la entidad queremos trasladar un mensaje de continuidad y tranquilidad a nuestra afición, instituciones, colaboradores y a todos los profesionales que forman parte del Club.

En estos momentos, todos los esfuerzos de la entidad están centrados en la consecución de los objetivos deportivos de la temporada, así como en el impulso de los proyectos estructurales que refuerzan el crecimiento y la estabilidad del Granada Club de Fútbol a medio y largo plazo.

Agradecemos el apoyo constante de nuestra afición y reiteramos nuestro compromiso con el presente y el futuro del club.

La Presidenta del Consejo de Administración.

Sophia Yang".

Lesionados para el domingo

Rubén Alcaraz y Alemañ no están descartados para el partido que este domingo disputa el Granada frente a la Real Sociedad B. Su concurso sería muy importante para componer un once de garantías, puesto que será baja por sanción Sergio Ruiz. Por el momento no hay luz verde definitiva, pero quien más opciones tiene de reaparecer es Alemañ.

nuevo patrocinador

Sabor Granada, marca impulsada por la Diputación, se incorpora como patrocinador oficial del Granada, en el turno rotatorio del frontal de la camiseta, una iniciativa de la Cámara de Comercio. Estará presente en ocho partidos y la primera vez que aparecerá será en la jornada 35 con motivo que propone La Liga. Ese día el Granada se enfrentará a la Cultural Leonesa en el Nuevo Los Cármenes. Será en torno al 12 de abril. Sabor Granada tiene como objetivo promocionar los productos agroalimentarios granadinos.