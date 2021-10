La razón por la que debes desactivar el botón de Start/Stop de tu coche: Provoca averías

Llegas conduciendo tu vehículo a un semáforo en rojo y, sin necesidad de devolver la llave a la posición que detiene el motor, éste se para solo para garantizarte el ahorro de combustible así como para reducir las emisiones contaminantes. El invento parece ser tan bueno que, por defecto, se acciona directamente en la mayor parte de los modelos en el mercado. Es preciso, caso de no desearse su funcionamiento, pulsar el botón identificado con una A rodeada de un círculo incompleto por abajo sobre la palabra 'off'. Pero, ¿quién querría impedir este nuevo avance que los coches actuales ofrecen?

El comercial del concesionario explica todo ello con el entusiasmo propio de quien sabe que en los detalles está la diferencia cuando las marcas compiten en la reflexión del comprador a la hora de elegir su nuevo vehículo. "Cuando el semáforo se ponga en verde solo tendrás que pisar el embrague y el motor se pondrá en marcha", dice al cliente admirado por ese tipo de servicios que no tenía su viejo coche anterior. Pero no se le olvida dejar dicho, por si la idea no termina de seducir, cómo evitar que se accione automáticamente. Y uno se pregunta... ¿De verdad todo son beneficios en el uso de este avance?

INDICADO EN LOS TRASIEGOS URBANOS

Lo cierto es que la mayoría de los trayectos del día a día son cortos y por ciudad. Las marchas cortas y las numerosas paradas necesarias en este trasiego del día a día inducen a pensar cómo economizar combustible. La idea por la que, de paso, se evita algo de contaminación asoma algo después en la mente del comprador. Si es que lo hace. La tecnología Start/Stop ayuda a optimizar el rendimiento del motor, de tal manera que este sistema de arranque del automóvil apaga el motor cuando está al ralentí y lo vuelve a encender cuando se pisa el embrague. Es comodísimo.





Ha evolucionado desde su aparición en los primeros modelos que lo incorporaron pero sigue siendo una tecnología a la que se le vincula con diferentes problemas mecánicos. Conozcamos como funciona. Evita que el propulsor térmico permanezca encendido lo que podría reducir los consumos en hasta el 15%. Las mecánicas modernas han hecho posible que apagar el motor y volver a encenderlo sea más eficiente que tenerlo encendido durante todo el trayecto. Por lo general, este automatismo ocurre cuando detenemos el vehículo o deceleramos hasta velocidades inferiores a 5 km/h.

ÉSTAS SON LA AVERÍAS QUE PUEDE GENERAR

¿Dónde están los problemas que genera? ¿Qué podemos conseguir si nos acostumbramos a desconectarlo al arrancar el vehículo para realizar un ercorrido? Atentos a estas averías que podremos evitar apagando el Start/Stop:

Un desgaste superior en el motor de arranque, alternador y batería . El trabajo continuado de paradas y arranques favorecido por el dispositivo pueden ser tantos en un recorrido con el coche que estos tres elementos, fundamentales en el funcionamiento del vehículo, se pueden resentir.

. El trabajo continuado de paradas y arranques favorecido por el dispositivo pueden ser tantos en un recorrido con el coche que estos tres elementos, fundamentales en el funcionamiento del vehículo, se pueden resentir. El exceso de temperatura . El uso intensivo del motor por tiempos prolongados puede hacer que las leyes de trabajo del Start/Stop para no apagar el motor térmico no se tenga en cuenta por parte del propio dispositivo. Ello exige garantizar el tiempo de reposo necesario en donde refrigerante y lubricante reduzcan el estrés generado.

. El uso intensivo del motor por tiempos prolongados puede hacer que las leyes de trabajo del Start/Stop para no apagar el motor térmico no se tenga en cuenta por parte del propio dispositivo. Ello exige garantizar el tiempo de reposo necesario en donde refrigerante y lubricante reduzcan el estrés generado. Más vibraciones, que equivale conmúnmente a más averías. Arrancar y parar numerosas veces un propulsor significa el sometimiento de la mecánica a constantes vibraciones y ello afecta a los tacos del motor. Es común que los automóviles de uso muy urbano sufran este tipo de averías al utilizar el Start/Stop.

Desactivarlo es fácil. En el cuadro de mandos encontraremos un botón con una A mayúscula rodeado por un círculo incompleto sobre la palabra 'off''. El piloto apagado indica que está accionado. Bastará, por tanto, pulsarlo hasta ver el piloto encendido. Es necesario accionarlo cada vez que volvamos a coger el coche, un hábito que a veces se olvida en un día a día lleno de prisas y cosas que ocupan nuestra mente cotidianamente. Pero está indicado para evitar esos riesgos mecánicos. En el otro lado de la balanza se encuentra el ahorro de combustible y de emisiones. Cada cuál valore pros y contras.

