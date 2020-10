La plaza de abastos de Jerez alentará las compras sorteando cestas de Navidad "a gusto de los clientes"

Un cierto bullicio no ha dejado de hacerse presente en las galerías de la Plaza de Abastos en este primer día en el que Jerez sufre cierre perimetral junto a las poblaciones de la costa Noroeste y las de la Sierra. No alcanza el lleno de otros momentos, y de hecho una pareja de policias locales controlan que se cumplan los aforos previstos del 50% con distancia de seguridad en el comercio. Estamos en Nivel 4 y no se puede entrar o salir del municipio sin causa justificada,

En la Plaza de Abastos quieren, sin embargo, añadir justificación extra para acudir a este céntrico edificio, una joya de la arquitectura neoclásica en la que se aglutinan los puestos de verdura, fruta, carne o pescado que lo nutren. Si la compra cotidiana ya hace necesario acudir al lugar, ahora que se acercan las fechas navideñas, sus comerciantes se niegan a perder volumen de ventas. Así nace la idea del sorteo de cinco cestas entre sus usuarios.

No es nuevo como mecanismo de incentivación del consumo, salvo por un detalle: los premiados podrán configurar el contenido de las respectivas cestas a su gusto. Cada viernes de diciembre y el primero de enero, aún en el entorno de la celebración de Remes Magos, serán sorteadas, una a una como confirma Miguel Barranco, el secretario de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos. El importe de las mismas será de 200 euros en alimentos.

La mecánica de esta iniciativa irá proveyendo de boletos para los respectivos sorteos a los consumidores de cada semana en función del volumen de compra que vayan haciendo. Los ganadores recibirán como premio esos 200 euros repartidos en 40 vales de cinco euros cada uno, el mejor modo de que ese gasto se reparta lo más posible entre los distintos puestos y las diferentes necesidades del consumo familiar. Toda una iniciativa que no pasará inadvertida entre los jerezanos.