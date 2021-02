¿Qué pasa con los perros policía cuando son jubilados?

Son dedicados a la seguridad pública o la investigación, al rastreo o a la detección de sustancias estupefacientes. Pero, ¿qué ocurre con los perros que, tras estos impagables servicios a los ciudadanos, han de ser jubilados en la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército? No cabe dudas que asumen tareas en las que, hoy por hoy, son insustituibles. Ni los hombres y mujeres que nutren el cuerpo ni otras especies animales pueden realizar sus funciones con la misma efectividad. Y merecen un final de su vida acorde a la gratitud que hemos de tenerles.

Son entrenados concienzudamente para cada una de las misiones que les correspondan y para las que son seleccionados buscando la cualificación que se les advierta. Las sesiones son intensas y el tiempo necesario para ello puede oscilar entre las ocho semanas y los seis meses. Adaptación y socialización se convierten en objetivos básicos que se complicarán más a medida que sean preparados para las especificidades funcionales que les sean atribuidas en cada caso.

¿Estás buscando un compañero de fatigas? ��



Nuestros agentes caninos buscan un hogar �� para disfrutar de una merecida jubilación después de años en activo #AdoptaNoCompres#AdoptaUnJubilado



Más info ⤵https://t.co/DWR1874l4b — Policía Nacional (@policia) February 2, 2021

QUÉ RAZAS SON MEJORES PARA CADA FUNCIÓN

Pastores alemanes y belgas, rottweilers y dóbermans son las razas más utilizadas para el control del órden público. Para el control y detección de sustancias ilícitas hay un abanico más amplio: beagle, cocker spaniel, foxhound, golden retriever, schnauzer, springer sapaniel inglés, weimaner, basset hound o pastor belga. El rastreo requiere, por su parte, de pastores alemanes, belgas y holandeses así como bóxers, glodens retriever, bloodhunds o labradores retriever. Y para la búsqueda de cadáveres nada mejor que beagles, pastores belgas, perros de agua españoles y blodhound.

Explosivos, narcóticos, tabaco, animales exóticos, protección, antidisturbios, búsqueda de delicientes, rescates, deslizamiento de tierras, derrumbamiento de edificios, avalanchas de nieve, socorristas, rastreo, venteo, ruedas de reconocimiento, búsqueda de indicios, de cadáveres... Sorprende la amplia batería de elementos que se convierten en caballo de batalla diario de estos perros o de situaciones excepcionales ante las que el ser humano deposita su confianza en su fino olfato u otras cualidades dignas de reconocimiento.

UNA RETIRADA DIGNA

Diríase que la primera garantía que habría que procurarles es la que un buen final para sus vidas, cuando ya necesariamente han de ser apartados de estas funciones y, habiéndoles sacado todo el partido posible en sus funciones, más atentos hay que estar a que no sean abandonados de mala manera. La Policía Nacional se ocupa de ello y, de hecho, la página web www.heroesde4patas.org ofrece la oportunidad de conocer a estos animales y ponerlos al alcance de amantes de los perros dispuestos a darles la vida que se merecen.

Y entre los héroes en adopción pueden verse a Furby, Morla, Osiris, Nibor, Lardy, Bumby y otros muchos han cumplido con el cuerpo y ahora aguardan. Lo normal es que un 'agente canino' se jubile entre los siete y los nueve años, momento en el que el perro todavía no se considera viejo, que es una condición que no se le otorga hasta los diez años. Pero desgraciadamente no faltan los que han de dejarlo antes por alguna enfermedad u otras trabas para su mejor rendimiento en tareas que requieren de tanta responsabilidad.

