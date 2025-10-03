Patricia Moreno, técnico municipal de Cultura: "Las editoriales y los grandes autores tienen ya en su punto de mira a la Feria del Libro de Jerez"

La Feria del Libro de Jerez 2025 brilla en parámetros en los que ya destacó el año pasado, aquel en el que se vivió el gran salto cualitativo por el que de un año para otro se duplicó el volumen de público asistente hasta alcanzar las 14.000 personas. Y la técnico municipal Patricia Moreno, del Área de cultura del Ayuntamiento de Jerez, habla de la edición que se desarrolla esta semana en los Claustros de Santo Domingo como de un gran acontecimiento gracias al esfuerzo de los libreros y a la llegada de grandes autores como Marina, Sánchez-Garnica, Javier Sierra...

Tener un espacio tan singular como los Claustros de Santo Domingo nos pone cartel ante los grandes autores y eso nos enorgullece Patricia Moreno Técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento de Jerez

Recuerda Patricia cómo la presencia de uno de estos grandes referentes de las letras españolas actuales que estuvieron el año pasado en los Claustros, Julia Navarro, se ha convertido en Madrid en una de las grandes embajadoras de la Feria del Libro jerezana. "Y ponen de referencia a Jerez, no solamente por su programación o por el trato recibido por librerías y técnicos, sino también por el espacio: tener un espacio tan singular como los Claustros de Santo Domingo y ese apoyo que ellos perciben nos ponen cartel ante los grandes autores y eso nos enorgullece", afirma.

Gabriel Álvarez Adrián Otero, de 'Laberinto Libros', en la Feria del Libro de Jerez 2025

Patricia Moreno detalla las actividades que restan en este viernes y durante el fin de semana hasta su clausura el domingo. Recordamos que permanece abierta en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:30 horas, salvo el domingo en que solo habrá horario de mañana.