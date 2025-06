Noemí Lillo, bienhechora del San Juan Grande tras un diagnóstico de ELA: "El Hermano Adrián me cogió las manos, me llevó al santuario y me reconfortó"

Todos los caminos llevan a Roma. A veces, el modo de alcanzar causas nobles es el más inesperado. Y, entre los bienhechores de la Obra Social San Juan Grande, se encuentran casos de diverso tipo. Noemí Lillo es gerente de la empresa Limpiezas Reyes. Su caso es el de la gratitud por ese modo de hacer tan humano y cercano que tienen los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios de atender sanitariamente. Y nos lo cuenta en la Maratón Radiofónica de COPE a favor de esa casa.

"Mi marido enferma y empiezan a hacerle las pruebas aquí y al final es una ELA, tengo una buena amiga aquí que me dice vente que el doctor Juan Carlos quiere hablar contigo; me llevan a una habitación y me explica el proceso que me iba a venir y salí derrumbada". El relato de Noemí es un canto a la esperanza en medio de la adversidad: "Era la primera vez que oía la palabra ELA y me encuentro con el Hermano Adrián". El recordado limosnero hoy en día en proceso de Beatificación está presente en tantas situaciones como gratitudes generó por su cercanía.

"Me cogió de las manos, me llevó a la iglesia y me reconfortó", recuerda en la entrevista que puedes escuchar aquí mismo, añadiendo que "me ayudó en ese momento, cuando te dan un diagnóstico de estos tan fuertes se te hunde el mundo". A raíz de eso comenzó a colaborar con la Orden comprobando que, además, iban celadores a su casa para atender a su marido. "Yo los llamaba mis ángeles" y por ello "en todo lo que yo pueda colaborar desde la empresa o personalmente siempre voy a estar". Algún voluntario ha terminado en su plantilla, por ejemplo.

"Ellos me aportan a mí más que yo a ellos" afirma la gerente de Limpiezas Reyes, una empresa que mantiene una aportación económica que Noemí Lillo reconoce modesta, pero que se suma a una predisposición para aquello que pueda ayudar que queda fuera de toda duda. Las empresas bregan a diario con sus propios problemas, que la gerente asume con entereza, "la soledad del mando" lo llama, pero aun así anima a compañías que, pese a su condición pequeña o media, pueden sumarse con alguna ayuda a su medida.