'Seres marinos': cuando la inspiración llega de la pescadería

Que el mostrador de una pescadería bien surtida es todo un espectáculo es un hecho constatable cada vez que toca compra. Esa paleta de colores, esos brillos, las texturas... Una colección de acuarelas convierte estos días las paredes de la sala Espacio Abierto Jerez, en calle Alvar López, en ese prodigioso catálogo: 21 especies del mar cobran forma por medio de las acuarelas de Leo Pérez, que previamente pasó por el negocio de su pescadero de guardia para verificar la belleza de cada pieza y, por supuesto, su sabor.

Es licenciado en Bellas Artes y diseñador gráfico, ha trabajado también la ilustración y la fotografía, es profesor de extraescolares artísticas para niños así como de talleres monográficos. Si sigues su cuenta 'Aticocreativo', en Instagram, te haces una idea de cómo es su obra. Es "una persona creativa, siempre estoy dándole vueltas" dice asegurando que su exposición 'Seres Marinos' asomó por casualidad. "Me regalaron una caja de acuarelas hace cuatro años y comencé pintando un langostino".

Escúchalo aquí, en nuestros podcast cultural 'Musas y genios'. Visitamos una muestra que es la expresión plástica de una serie que, tras el rico crustáceo decápodo, ya no paró: "Fui haciendo otro pez y otro pez y otro pez más, y a parte de comprarlos, cocinarlos y comerlos también los dibujaba". Eso y practicar con las acuarelas "que fue una técnica que en la Facultad había dejado un poco de lado y que me había gustado mucho" han dado de sí este trabajo. Éste es el resultado, no te lo pierdas.

Audio Escucha aquí la última entrega del podcast cultural 'Musas y genios' para el curso 2021-2022





Sobre fondo blanco aparecen el langostino, el salmonete, la lubina, la breca, el cabracho, la sardina, la caballa, el atún rojo... "Roza la ilustración científica, por eso pongo debajo el nombre científico debajo del nombre común, porque me recordaba las ilustraciones de los antiguos naturalistas", explica Leo quien reconoce que "la naturaleza, sobre todo el mar, es mi principal fuente de inspiración". Es nieto y sobrino de artistas como Agustín Pérez, el pintor del barrio de San Mateo, que ya falleció y a quien recuerda con cariño.

Y le encanta el mar: "Yo también me considero ser marino, siempre he ido a la playa con mis gafas de bucear y salgo con mi tabla de padel surf casi para hacer yoga". Pero no es la única fuente de inspiración de su obra. El cómic o la novela gráfica son su delirio y el creador del género Alfonso Azpiri una referencia. Pero puestos a consumir, desde Astérix hasta Mortadelo y Filemón forman parte de un universo que, de paso, lo mantiene unido a su infancia y juventud.

Cartel de la exposición 'Seres marinos', de Leo Pérez





"La pandemia me hizo tener un parón para la colección de acuarelas, un parón anímico; o me apetecía sentarme", reconoce. No en balde comenzó esta colección en 2018 y hay obras también de 2019 pero ninguna de 2020, hasta que 2021 lo devolvió a la pescadería, a sus tratos comerciales con David Chico, su pescadero, y a las acuarelas que hoy en día, y hasta el próximo 1 de julio puedes disfrutar en Jerez de la Frontera. 'Seres marinos' se llama. "Te invito a venid a pescar", dice Leo desde el cartel.

'Musas y genios', en esta última entrega de la temprada 2021-2022 que puedes escuchar aquí mismo, también tiene para ti la referencia del libro 'La huella documental de los Ponce de León', editado por Manuel Barea en base al Fondo Pilar Ponce de León, X Marquesa de Casina, y de las Jornadas Europeas de Arqueología que, el pasado fin de semana, llenaron de visitas algunos de nuestros yacimientos así como propuso charlas y talleres.

