Lendoiro celebra el 25 aniversario de la Liga del Deportivo con un deseo para el fútbol español: "¡El décimo!"

El día en que A Coruña y el fútbol español celebraron los 25 años de la Liga del 'Súper Dépor', Juanma Castaño no pasó la oportunidad de invitar a El Partidazo de COPE a dos de las leyendas de aquel equipo que maravilló a medio continente: el ex presidente Augusto César Lendoiro y el centrocampista Donato.

Lendoiro tiene claro que el día que se ganó aquella Liga, "fue la fiesta mayor que se ha celebrado en A Coruña y en toda su historia", dijo el ex presidente, que reconoció haber recibido pocas felicitaciones: "No quedan muchos presidentes de mi época y tampoco me han felicitado".

FOTO: RC Deportivo El capitán del Deportivo, Fran, recoge el trofeo de la Liga que ganó el club en la temporada 1999-2000

Comparando el fútbol español de finales de los 90 con el de ahora, la comparación le salió fácil: "Éramos lo que es ahora el Atlético de Madrid. Nosotros llegamos a ser el cuarto mejor equipo para la FIFA, y podíamos competir", recordó. Cree que la garantía del éxito era, aparte de recibir buenas cantidades de dinero por los derechos televisivos, "era tener a mucha gente detrás exigiéndote, presionando. A lo mejor, teníamos que haber ganado alguna Liga más", bromeó.

Lamenta, con cierto sentido del humor que "por algunas declaraciones que hice sobre la directiva, se ve que no gustaron" y ahora ya no le invitan al palco de Riazor, pero no quiso despedirse sin mandar un deseo para el fútbol español: "¡A ver cuándo aparece el décimo campeón!". Y es que el Deportivo de la Coruña fue el noveno equipo del fútbol español que sabe lo que es ganar una Liga, después del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Real Sociedad, Betis, Athletic y Sevilla. Además, llevamos 21 temporadas consecutivas en las que no gana otro equipo que no sea Real Madrid, Barcelona o Atlético.

la alegría de donato

Donato se reveló en El Partidazo de COPE como un hombre feliz: "Hago mis cositas, nada importante, salvo jugar al golf y vivir la vida" en A Coruña, donde sigue residiendo a sus 62 años de edad.

Donato marcó el primero de los dos goles que el Deportivo de la Coruña marcó al Espanyol en el partido que le dio el título de Liga en la última jornada de aquella temporada 1999-2000.

Recuerda la fiesta de aquel día: "Teníamos un grupito muy fuerte, lo pasamos todos fenomenal, era una locura en el vestuario, en el palco... Lo más bonito fue eso. Todos nos teñimos el pelo de rubio", recordó.