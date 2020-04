La Junta aborda la falta de mano de obra en el campo durante la crisis sanitaria

La agricultura, ganadería y la pesca son esenciales, para mantener el abastecimiento con todas las garantías, y el empleo del que dependen miles de familias, o el trabajo que se hace en los parques naturales, en los cauces de rios y arrollos. Daniel Sánchez, Delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz explica en los micrófonos de COPE como está el sector en plena crisis sanitaria.

Sobre la falta de mano de obra, el delegado reconoce que "es complicado. Muchos emigrantes cubren esa mano de obra que ahora no pueden acceder. El Ministerio ha puesto a disposición que se puedan movilizar algunas personas que vengan de ERTE y se queden sin empleo para que puedan trabajar en este sector".

"Hay que intentar que no falta la mano de obra en campañas importantes para cultivos que están a punto de recolectar".

Hablamos también de la reactivación de los saneamientos en la provincia en el sector ganadero. "Era una demanada del sector que nos habían pedido. Ya se ha publicado la resolución, y se abren los laboratorios de animales, en la provincia se abre el de Jerez que ya fue desinfectado. Estos saneamientos ya se pueden hacer en el campo", explica Sánchez.

El Alga asiática en nuestras costas, que aún no ha sido declarada como especie invasora por el Ministerio, en qué trabaja ahora la Junta para combatir los problemas que está generando al sector pesquero gaditano. "No me canso de repetir que el Ministerio tiene que ponerse las pilas, llevamos desde el mes de octubre en el que les remitimos un informe para que declararán el riesgo del alga invasora, y esto es fundamental para que el sector pesquero pueda recibir ayudas".

El delegado del ramo recuerda que "ahora más que nunca es importante que consuman productos Españoles, de Andalucía y sobre todo de la provincia de Cádiz".