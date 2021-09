Juan Marín, vicepresidente de la Junta: "Andalucía pierde diariamente 4,5 millones de financiación"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha valorado en Jerez de la Frontera, donde ha presidido la inauguración del curso en la escuela de hostelería de Universo Santi, la próxima reunión entre los presidentes de las comunidades autonómicas andaluza, Juanma Moreno, y valenciana, Ximo Puig. Y lo hace poniendo a ambas regiones, así como a Murcia, como ejemplo de situaciones de infrafinanciación desde el Gobierno de España.

"Llevamos casi siete años esperando la reforma de la LOFCA, la Ley de Financiacón de las Comunidades Autónomas, que también afecta a los ayuntamientos y a las diputaciones. "Andalucía está hoy infrafinanciada en más de 11 millones de euros; perdemos cuatro millones de euros diario de financiación sencillamente porque el señor Sánchez, y de la señora Montero, con la complicidad del señor Espadas, no quiere reformarla, cree que no es el momento, nunca lo es cuando le toca a Andalucía", ha dicho.

Marín asegura que "tenemos que ser críticos todos los andaluces, no podemos permitir que esta injusticia se lleve a cabo día tras días en contra de los andaluces cuando estamos hablando de la financiación de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, las inversiones, todo lo que es necesario para un estado del bienestar". El lider de Ciudadanos en Andalucía ha recordado que acaban de registrar una proposición no de ley para debatir esta situación en el Parlamento.

Ha tenido palabras para Ximo Puig, "que creo que está claro que no es de Ciudadanos", de quien no le han dolido prendas valorar su actitud reconociendo que "viene a hacer un frente común para reclamar esta financiación". "Es un valiente, es un socialista capaz de reclamar a Sánchez y Montero esa financiación justa para su comunidad autónoma, algo que no hemos escuchado al señor Espadas que se somete a lo que Montero y Sánchez digan", ha asegurado.

