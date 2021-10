José Mercé vende las 400 entradas de su concierto en Jerez en sólo unos minutos

Había muchas ganas de escuchar a José Mercé en Jerez de la Frontera. Hacía 18 años que su ciudad natal no tenía el gusto de disfrutarlo en un concierto. Y, de hecho, causó mucha frustración que no pudiera ser cuando fuera anunciado por el Ayuntamiento para participar en las pasadas Fiestas de la Vendimia. Desavenencias de fondo entre las instancias municipales y el cantaor, Mercé ya anunció, al argumentar que no era culpa suya que no pudiera ofrecer aquel otro concierto, que tenía tantas ganas de cantar a su gente que incluso lo haría en un evento benéfico.

La obra del Hogar San Juan, con residencia y diferentes servicios para los más exluidos de la sociedad, será la beneficiaria de esta nueva posibilidad. Tendrá lugar el próximo domingo 17 de octubre, en las Bodegas Williams & Humbert, y las entradas han volado. Están agotadas desde hace días y, de hecho, según confirman desde la organización, apenas duraron unos minutos. Las 400 entradas previstas se vendieron en apenas unos minutos.





BIEN ACOMPAÑADO EN EL ESCENARIO

José Mercé estará acompañado por la guitarra de Antonio Higuero. Pero, además, lo acompañarán en el escenario otros cantaores como el también jerezano Ezequiel Benítez, que estará acompañado por la guitarra de Paco León y las palmas de Tate y Cepa Núñez, y 'Manué de la Momi', con la guitarra de Alejandro González, la percusión de Manuel Soto 'El Tripa' y el piano de Rubén Sánchez.

Está previsto que el espectáculo dé comienzo a las 19,30 horas así como que, junto a lo mencionados, también tenga una importante presencia el baile flamenco. Tatiana Ruiz, Lorena Caballero, Patricia Ibáñez y Chiqui de Jerez, con María Martínez y Manuel Pantoja al cante y Agustín de la Fuente al toque aportarán este otro contenido a un espectáculo que se aguarda en Jerez con gran expectación.

