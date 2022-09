Investigan la muerte de una joven de 21 años muerta a las puertas del Albergue Municipal de Jerez

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de una joven de 21 años junto a las instalaciones del Albergue Municipal de Jerez de la Frontera. Fuentes del servicio Emergencias 112 Andalucía han confirmado que este pasado viernes, sobre las 7,30 horas, recibieron una llamada alertando de una mujer con un posible síncope en la calle Cantarería del municipio jerezano.

Inmediatamente, trasladaron el aviso a los servicios sanitarios, así como a la Policía Local y Policía Nacional, que se trasladaron al lugar de los hechos. Al llegar a la calle Cantarería, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la joven de 21 años. La Policía Nacional ha confirmadoque hay una investigación abierta y se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas que rodean la muerte de la joven.

PP: "EPISODIOS DE INSEGURIDAD"

El PP de Jerez ha mostrado su pesar tras conocerse el fallecimiento y han tachado estos hechos de "tristes y preocupantes". Han trasladado sus condolencias a la familias y allegados de la víctima, así como su apoyo a la plantilla del albergue, "que en los últimos meses trabaja con un constante desasosiego y preocupación por los constantes episodios de inseguridad que se producen". "La plantilla del Albergue no puede vivir de sobresalto en sobresalto. Los jerezanos no pueden levantarse cada mañana con un caso o varios casos distintos de inseguridad", señalan.

Y es que, como recuerdan, "el luctuoso hecho de que dejen a una joven fallecida en la puerta del albergue es extremadamente grave por todo lo que engloba, máxime si es el colofón de una semana marcada por problemas de okupación, reyertas en barrios, quema de contenedores", han apostillado.

COLLADO: "NO TODO VALE EN POLÍTICA, SENADORA"

Desde el Gobierno socialista al frente del Ayuntamiento jerezano, por su parte, ha sido la teniente de alcaldesa de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, quien ha reaccionado al suceso dado el pésame a la familia, aclarando que la fallecida no estaba acogida en el albergue Municipal, que "entendemos que, cuando empezó a sentirse mal, alguien la llevó al Albergue".

Se dirige al PP exigiendo que no se utilice políticamente el suceso: "Le exigimos al Partido Popular que respete el sumario, que se abstenga de hacer uso político de un tema tan trágico y que se está investigando". Collado se dirige expresamente a la líder del partido en Jerez, María José García-Pelayo para decirle que "no todo vale en política, no senadora".

