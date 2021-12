La hostelería da por buena la implantación del pasaporte covid: "Mejor eso que otras restricciones"

Alfredo Carrasco tiene una conocida cafetería en Jerez de la Frontera. Habla por él y también por cuantos compañeros representa en la Asociación de Cafés, Bares y Tabernas enmarcada en la patronal Horeca. Recién aprobada, desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que el pasaporte se convierta en llave para poder acceder a los establecimientos de hostelería, ocio nocturno y restaurantes de toda la comunidad autónoma su actitud está clara: "Mejor eso que otras restricciones".

"Tomar esa medida antes que restringir los horarios o cerrar es mucho mejor" reitera aprovechando la ocasión para hacer un llamamiento: "No podemos dejar pasar que esto es la responsabilidad de todos, a estas alturas todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para no contagiarnos o no contagiar a los demás". "Si no ponemos todios de nuestra parte va a ser complicado por mucho que nos cerraran a los hosteleros o tomen medidas", añade.

APROVECHAR LA NAVIDAD

Se saben los hosteleros en general en el alambre y que la época que entra es fundamental para sus economías. "Es una época en la que la hostelería se juega muchísimo porque si no tenemos una buena racha ahora lo pasaremos mal en enero y febrero hasta llegar la Semana Santa" dice con inquietud pero también con la esperanzas de que baste esta medida recién anunciada. "Haremos todo lo posible por facilitar el acceso a nuestros clientes siempre que vengan tal y como dicta la norma", concluye.

Tras reunirse el Comité de Expertos, solicitaremos al TSJA, tras la aprobación del pasaporte COVID para hospitales y residencias, que este certificado de vacunación también sea obligatorio para el acceso a la hostelería y ocio nocturno.



Tenemos y debemos frenar al virus. pic.twitter.com/MohPxO1tG3 — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) December 9, 2021





La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha elaborado, por otra parte, la 'Guía de buenas prácticas para la ventilación de espacios interiores de establecimientos de hostelería y ocio'. Con ello se pretende ayudar a los titulares de estos establecimientos a mejorar la ventilación de sus espacios interiores, "una actuación importante y necesaria para reducir las posibilidades de transmisión del Covid-19".

"Cuando hablamos de ventilación, nos referimos a la sustitución del aire existente en espacio por aire procedente del exterior, en definitiva, a la renovación del aire interior con aire exterior limpio. Mientras más se renueve el aire interior en los establecimientos, menor concentración de aerosoles contaminados habrá y, en consecuencia, menor posibilidad de transmisión del virus", destaca la Junta en un comunicado. Todo suma a la hora que estos establecimientos sean garantía de salud pública.

