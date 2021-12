Aviso de la DGT: atención al uso excesivo de la baja temporal de vehículos

La carta que aguarda a miles y miles de conductores en el inmediato 2022 avisa de novedades que es preciso no tomarse a la ligera. Las multas en juego han sido ya avisadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) que, ahora, se prepara para la comunicación de una modificación en la normativa sobre el límite de tiempo de las bajas temporales de los coches.

Si procedemos a dar de baja a un vehículo hemos de estar muy atentos para prorrogarla pasado un año. De no realizar este trámite depende que nos podamos encontrar con la desagradable sorpresa de encontrarnos, si no lo deseáramos, el pase a situación activa de modo automático. Ése es uno de los cambios previstos para el nuevo año.

REGENERACIÓN DE OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

La generación de las correspondientes obligaciones administrativas y fiscales que quedaron paralizadas tras la baja se reanudarían. Es el caso, por ejemplo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Por ello, las Jefaturas de Tráfico se ponen a disposición de los afectados para, en un plazo máximo de dos meses previos al cumplimiento del año, realizar los trámites necesarias para la prórroga.





Hasta 2021, en España no existía este límite temporal para la baja de vehículos. Todo discurría en el entendimiento de que la gestión de la baja obedecía a una necesidad que no había motivos para no atender desde la DGT. Los últimos años, sin embargo, han venido generando la reflexión sobre la idoneidad de implantar este límite renovable.

DUPLICADAS DESDE 2004

Y la realidad que ha movido a ello es tangible a poco que se eche una mirada a la evolución que la petición de bajas ha sufrido en los últimos años. Desde el año 2004 las bajas se han duplicado en España pasando de 60.982 a 132.459 en 2019. Los dos años discurridos posteriormente pueden incluso haber ampliado aún más esta evolución.

La nueva medida que ahora se concoce servirá, ésa es la intención de la DGT, para acabar con el uso excesivo de la baja temporal de vehículos que algunos talleres empleaban con el objetivo de evadir la obligación de llevar un vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) al final de su vida útil. Toca pues modificar la actitud.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





BAJA DE OFICIO PARA NO ASEGURADOS O SIN ITV

Se plantea igualmente la novedosa posibilidad de anotar de oficio la baja definitiva de coches no asegurados o sin ITV superada durante los últimos diez años. La baja de oficio se anotará previa resolución motivada de la Jefatura Provincial de Tráfico y garantizará la posterior rehabilitación y puesta en circulación del vehículo y el cuumplimiento de los requisitos para obtener el permiso de circulación.

Serán los Ayuntamientos los que facilitarán los vehículos que constan en sus censos municipales pero que no forman parte del parque circulante porque dejaron de existir hace tiempo.

También te puede interesar:

Un total de 52 carreteras de la red principal afectadas por el mal tiempo

La DGT la lía al preguntar por esta imagen: ¿qué debe hacer el coche amarillo?

Adiós a los retrovisores