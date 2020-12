¿Repetiremos este siglo los 'felices años 20'?

Dicen que si caemos fortuitamente en una piscina y no sabemos nadar, ni hay nadie que pueda ayudarnos, lo mejor es relajarse hasta llegar al fondo e impulsarse desde el piso para salir del aprieto. La historia nos muestra signos que, de modo permanente, señalan tras cada crisis un alivio que con frecuencia se convierte en época de celebración por la salida de los efectos de diversa índole que hayamos podido sufrir cuando tocaron vacas flacas. ¿Se verán sucedidas estas actuales, tan marcadas por la pandemia y sus repercusiones sanitarias y económicas, por esos buenos tiempos que todos estamos aguardando? Seguro que sí. Pero el cuándo y el cómo son una verdadera incógnita.

Al inicio de la década de los 20 es fácil recordar aquella otra que, hace cien años, dejó unido a los dígitos de marras los signos de recuperación, alegría y hasta frivolidad que hoy en día se recuerda. Se salía entonces de uno de los grandes hoyos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Y las ganas de levantar cabeza dejó su impronta de modo indeleble. Abominando de la experiencia, y aunque no se sabía entonces que unos años después se repetiría tan amarga vivencia con la Segunda Guerra Mundial, la sociedad se entregó al disfrute dejándonos lo que pasó a la historia como 'los felices años 20', 'los veinte dorados' o 'años locos'. ¿Cómo celebraremos que, en su día, queden atrás los peores efectos del virus?

YA LO DIJO EL REY EN NOCHEBUENA

Tener vacuna contra el Covid-19 es un primer paso para una mejoría segura. 2021 no puede ser peor que el año que dejamos atrás. No le caben dudas ni a Su Majestad el Rey Felipe VI que, en su discurso de la pasada Nochebuena, dejó sentado que "no será difícil que el año 2021 mejore a este 2020, vamos a recuperar en lo posible la normalidad en los lugares de trabajo, en las aulas, en las plazas y los barrios, en los comercios y los mercados, en los bares, en los cines, en los teatros, en la vida cotidiana que da forma al carácter a una sociedad como la nuestra". Ocurrirá y la pandemia quedará en un recuerdo del que aprender, o no.

Los 'felices años 20' dejaron los primeros rascacielos, el charlestón, el art decó o el cine mudo como emblemas de las ganas de salir adelante. Cuáles vayan a ser las manifestaciones sociales o culturales que etiqueten la salida de la crisis actual está por ver, aunque podrían ir vislumbrándose. No en balde aún no hemos salido de la situación. Ni mucho menos. Pero haberlos los habrá, cuando toque. Entonces eran expresión del período de prosperidad económica que tuvo Occidente, especialmente los países implicados en la guerra como parte de la etapa expansiva de un ciclo económico. Los efectos de los tratados de paz tuvieron su repercusión en el marco democrático europeo.

LA LEY DEL PÉNDULO

Ésta es otra 'guerra'. Pero globaliza sus efectos aún más que aquella otra. Ya entonces, sin embargo, se salió de la crisis generando desequilibrios, dependencia de EEUU y con un consumismo, impulsado por la popularización de la venta a plazos, que endeudó poderosamente. Y la prosperidad que se mantuvo a lo largo de los años 20 acabó el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con la llegada del Crac del 29 que culminaría con el advenimiento de la Gran Depresión.

Los paralelismos habrían de permitirnos detenernos a corregir los errores registrados entonces. Ya lo advierten los expertos aunque, de momento, los que están recibiendo la mayor atención son los que nos enseñan a afrontar la actual situación sanitaria así como aquellos que, a más corto plazo, han de pensar antes en la economía de supervivencia del tejido empresarial y económico en general actual que en los paradógicos peligros del bienestar. Ya llegarán, ojalá que más pronto que tarde.

