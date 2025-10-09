Las Hijas de la Caridad piden ayuda urgente a los jerezanos: el Comedor de El Salvador no da abasto al subir el número de usuarios a diario hasta los 120
Se trata del principal recurso de emergencia que tienen en Jerez las personas más vulnerables para abordar la necesidad básica de la alimentación y habitualmente reciben la colaboración de muchas personas y entidades
El Comedor del Salvador en Jerez sigue pidiendo ayuda para poder mantener el ritmo de comidas que se sirven en el mismo, así como para ayudar a las familias mensualmente con bolsas de comida.
El numero de usuarios ha subido en los ultimos meses hasta los 120, lo que hace que el gasto se haya disparado, y ademas, en el ultimo mes, no han podido entregar nada a las familias necesitadas que tienen menores, que no pueden acceder al comedor.
Poco a poco la sociedad está respondiendo y van llegando alimentos para el dia a dia, y son numerosas las iniciativas de diversos colectivos sociales de cara a ayudar y recoger alimentos para poder mantener abierto el comedor, fuente de sustento para los mas necesitados.
Desde hermandades a entidades deportivas, pasando por todo tipo de colectivos, todos se estan movilizando para ayudar en estos complicados momentos.
