COPE
Podcasts
Jerez - Sanlúcar
Jerez - Sanlúcar

Las Hijas de la Caridad piden ayuda urgente a los jerezanos: el Comedor de El Salvador no da abasto al subir el número de usuarios a diario hasta los 120

Se trata del principal recurso de emergencia que tienen en Jerez las personas más vulnerables para abordar la necesidad básica de la alimentación y habitualmente reciben la colaboración de muchas personas y entidades

Comedor del Salvador

COPE

Comedor del Salvador

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el

1 min lectura

El Comedor del Salvador en Jerez sigue pidiendo ayuda para poder mantener el ritmo de comidas que se sirven en el mismo, así como para ayudar a las familias mensualmente con bolsas de comida. 

El numero de usuarios ha subido en los ultimos meses hasta los 120, lo que hace que el gasto se haya disparado, y ademas, en el ultimo mes, no han podido entregar nada a las familias necesitadas que tienen menores, que no pueden acceder al comedor.

Poco a poco la sociedad está respondiendo y van llegando alimentos para el dia a dia, y son numerosas las iniciativas de diversos colectivos sociales de cara a ayudar y recoger alimentos para poder mantener abierto el comedor, fuente de sustento para los mas necesitados.

Desde hermandades a entidades deportivas, pasando por todo tipo de colectivos, todos se estan movilizando para ayudar en estos complicados momentos.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE JEREZ

COPE JEREZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 09 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking