La Gira Viva la Fiesta! aterriza en El Puerto de Santa María

Tras el éxito de las giras Love the 90’s y Love the Tuenti’s, que el año pasado reunieron a casi 200.000 espectadores, be the Flow Events y Mostevents traen este espectáculo a la localidad gaditana de la mano de Sharemusic!, que se presenta como uno de los más deseados por el público.

Esta gira reúne sobre un mismo escenario a bandas y solistas icónicos de los 90 como OBK (‘Historias de amor’, ‘De qué me sirve llorar’), Chimo Bayo (‘Así me gusta a mí’, ‘Bombas’), Paco Pil (‘Viva la fiesta’, ‘Johnny Techno Ska’) -que también ejerce como maestro de ceremonias-, Ku Minerva (‘Estoy llorando por ti’), Marian Dacal (‘Flying free’), Just Luis (‘American pie’), Double Vision (‘Knocking’, ‘All right’) y Sensity World (‘Get it up’), que interpretarán en directo sus temas más míticos en un concierto que el público recordará como una de los mejores de su vida.

El tour Viva la Fiesta! 2019 cuenta ya con 11 fechas confirmadas siendo el 8 de agosto la fecha elegida para el turno de Puerto de Santa María en Puerto Sherry, convirtiéndose en el evento de referencia apto para todas las generaciones de la provincia andaluza.

Las entradas están ya a la venta en www.sharemusic.es/vivalafiesta y pronto podrán adquirirse también desde otras plataformas online.