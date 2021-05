Eva Yerbabuena abre este jueves el cartel del XXV Festival de Jerez

La bailaora Eva Yerbabuena pondrá este jueves los pies sobre el escenario del Teatro Villamarta abriendo el XXV Festival de Jerez, y lo hará sin olvidar en su espectáculo, titulado 'Al igual que tú', que todo lo ocurrido durante un año de pandemia nos debe llevar a sentir con el otro. "Porque hay una cosa muy importante en la vida y que desgraciadamente el ser humano tiende a no hacer, que es ponerte en la piel de los demás, y darte cuenta que no eres la única persona que sufre, que no eres la única persona que es feliz, que en muchísimos aspectos todos somos iguales" ha señalado en su presentación.

Con la dirección musical de Paco Jarana y la escénica del dramaturgo Alfonzo Zurro, pondrá en escena este jueves 6 de mayo el primero de 38 espectáculos que, junto a las peñas, cuentan con cuatro grandes escenarios: el propio Villamarta, la Sala Compañía, los Museos de la Atalaya y la Sala Paúl. Pero además las sedes de las peñas flamencas de la ciudad se volverán a sumar con aportaciones que completarán la amplia geografía de esta cita con el baile flamenco pudo clausurar si edición de 2020 en vísepras del confinamiento y, previo retraso de fechas, podrá inaugurarlo con un amplio abanico de citas hasta el 22 de mayo.

The @FestivaldeJerez is just around the corner!ALLFLAMENCO streaming box office will open on May 17th with "Las campanas de Santiago" by Andrés Peña and we will be adding more premieres. You can buy your tickets for 4,99€ (US$4.99 or 650 yen) and enjoy watching the show for 48h. pic.twitter.com/DGWQ9VEMVt