La curiosa idea de la localidad gaditana de Prado del Rey para los paseos de los niños

Cuirosa iniciativa la que está llevando a cabo el municipio de Prado del Rey en la provincia de Cádiz. Una idea llamativa que busca ayudar a los vecinos del pueblo de cara a que puedan pasear con los niños tras el alivio del confinamiento llevando a cabo por el Gobierno de España.

El Ayuntamiento de Prado del Rey, con el objetivo de evitar cruces innecesararios de sus vecinos que supongan una mayor exposición a un posible contagio, ha pintado flechas blancas en las aceras para delimitar el sentido de la marcha.

De este modo, por el casco urbano del municipio se transitará siempre por la acera de la derecha del peatón. Además, se ha autorizado el paseo por zonas fuera del casco urbano siempre que no superen el kilómetro desde su domicilio como son la avenida Cuatro Vientos, la avenida Dos de Mayo, La trocha de la Fuente o los caminos de La Pandura, del Pilar y del Cerro Verdugo.

Se han publicado hoy las medidas ministeriales para la salida de menores a la vía pública. Todos sabemos que no se le ha ganado aún la batalla al COVID-19, estamos en vías, pero el contagio sigue existiendo. No podemos arriesgar todo el sacrificio y trabajo que llevamos realizado durante estos últimos dos meses para tirarlo por la borda en dos días, echándonos todo el pueblo a la calle a todas horas. Esta salida permitida es sólo para que los niño/as tomen aire fresco y sol y hagan algo de ejercicio, pero no para colapsar las calles y aumentar el riesgo en nuestras personas vulnerables. Apelamos a la responsabilidad de cada uno y pedimos a los padres y madres, PRUDENCIA Y SENTIDO COMÚN.

NORMAS PARA SALIR

Dicho esto, hemos estudiado la manera de aplicar a nuestro entorno la Orden Ministerial de Sanidad de fecha 25 de abril de 2020, y por ello:

1.- Se autoriza la salida de un máximo de tres niño/as menores de 14 años acompañados de persona mayor de edad que convivan con ellos. Si el acompañante que convive con los niños, no es el padre o madre o tutor, deberán tener autorización escrita de éstos. Todos llevarán documento de identificación (DNI o libro de familia).

2.- No podrán salir los niño/as con síntomas, en aislamiento o cuarentena por el COVID-19.

3.- La salida constará de un paseo máximo de 1 hora entre las 9 y 21 horas y alejado del domicilio 1 kilómetro.

4.- Se mantendrá una distancia de 2 metros entre grupos de personas y se recomienda que los niño/as y adultos vayan con mascarillas.

«Agradecer al personal de obras y mantenimiento que trabajan a destajo para desinfectar, cortar carriles, señalizar y que incluso fuera de su horario laboral se ofrecen voluntarios para continuar con las obras», han señalado desde el consistorio pradense.

El Ayuntamiento de Prado del Rey ha rogado a los padres que «sean consecuentes puesto que se van a hacer controles por partes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y queremos evitar escenas desagradables delante de los niños».