Los cincuenta años de docencia flamenca de Ana María López y la creación plástica de Miguel Segura asoman en La Moderna para 'Razones Jerez 2031'

Llegamos a finales de junio completando un curso de propuestas de COPE acompañando la iniciativa de Jerez de la Frontera de convertirse en la Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Nuestras tertulias en el emblemático e histórico bar La Moderna continúan tocando palos diversos que, desde la cultura más popular y en el tono más distendido, sienta en esta ocasión ante nuestros micrófonos a Ana María López, bailaora flamenca que unió a sus espectáculos una entrega a la docencia que le ha permitido, durante cincuenta años, sacar a la luz nuevas figuras del flamenco. Y con ella a un polifacético creador plástico: Miguel Ángel Segura. Escúchalos aquí.

COPE RAZONES JEREZ 2031 David Santos, Atilano Pacheco, Ana María López, Gabriel Álvarez y Miguel Ángel Segura

No te pierdas esta nueva entrega que, desde la experiencia de una veterana flamenca con cuna en La Plazuela, donde ha venido desarrollando toda la labor de su academia, hasta la briega de un artista plástico que vive de una profesión en la que no es nada fácil conseguirlo, rezuma gran jerezanía e interés por la cultura ante un empeño nada fácil pero ilusionante: conseguir una capitalidad que, "de no llegar, habrá dejado por el camino una siembra que ojalá no caiga en saco roto". Pensamientos cabales, expresiones locuaces y gracia a raudales se dan la mano.