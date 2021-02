"Los cierres intermitentes nos hacen todavía más daño"

El descenso de casos que vive la provincia de Cádiz por cada 100.000 habitantes permite desde este viernes ciertas alegrías que arrancan una sonrisa a muchos pero también dosis de realismo en aquellos colectivos del tejido económico para los que tampoco es la panacea. Y los ciudadanos en general asisten al final del cierre perimetral desde la pasada medianoche entre el desahogo y la prudencia. Así viven sus primeras horas en la nueva y esperanzadora situación en Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda o La Línea de la Concepción. Se acabó, de momento, el cierre en estas localidades mientras San Fernando y Chiclana abren este viernes su actividad comercial.

La presidenta ACOJE, Nela García, habla desde la asociación de comerciantes del centro de Jerez "con los pies en el suelo". Su mensaje dista de toda satisfacción plena por el recorte de restriccciones, más aún de cualquier actitud eufórica. Para ella "la esperanza es lo último que se pierde pero ésta es una cuestión que afecta a todos, y cuando digo a todos me refiero a todos los niveles de la sociedad, las distintas administraciones, a nivel nuestro de empresas y a nivel de consumidores". "Los cierres del año pasado ya nos hicieron mucho daño pero los cierres intermitentes o las reducciones horarias que estamos teniendo ahora todavía nos lo hacen aún más", sentencia reclamando ayudas.

¿AYUDAS? "NI SON REALES NI LLEGAN A TODO EL MUNDO"

Entiende que "las ayudas que anuncian no son de verdad, no es lo que dicen, y luego no llegan a todo el mundo", añade Nela lamentando que "la letra pequeña deja fuera al 90% de los establecimientos". Existe un segundo elemento que agrava aún más la situación: la bajada del consumo, que es hija de una crisis que más allá de la sanitaria y que sacude los bolsillos cada vez más remisos cuando no imposibilitados del gasto. Item más, un tercer elemento, "los colchones financieros ya se están agotando", complica aún más las cosas provocando un nivel de endeudamiento cada vez más insoportable. "Ya estamos poniendo en riesgo no sólo nuestros negocios sino también el presente y el futuro de nuestras familias", dice.

Nela García repite, sin embargo, que no pierden la esperanza unos comerciantes que, en cualquier caso, hace un llamamiento a "que el consumo se haga en las empresas locales, cualquier tipo de consumo, bienes de alimentación, primera necesidfad, textil... La economía la tenemos que salvar entre todos". Las ventas a domicilio, las páginas webs y otros modos de comunicación directa han llegado también a los pequeños y medianos negocios para quedarse haciéndolos más competitivos.

LOS RESTAURADORES ESPERANDO CERRAR MÁS ALLÁ DE LAS SEIS

¿Y qué pasa con los hosteleros y la restauración en general a la llegada del abandono del cierre perimetral en las localidades que cambian de situación? "A nosotros nos viene estupendamente -asegura Antonio García- tenemos una clientela de otros puntos de la provincia que viene a nuestro negocio (Restaurante Antonio, en Jerez) y estamos muy contentos". Explica el conocido restaurador que "había muchos clientes nuestros deseando venir a casa". Pero la alegría no puede ser completa: "A ver si tenemos suerte y en lugar de cerrar a las seis nos permitieran hacerlo más tarde, recuperamos la cena y comenzamos a ver la luz".

No debe olvidarse el impacto en los ciudadanos en general que, en una provincia tan variada a pocos kilómetros, sabrán comenzar a disfrutar de la salida de sus respectivos términos municipales para encontrar, en la Sierra, el Litoral, la Campiña o La Janda, esos atractivos que se le estaban negando. "Estamos locos por poder acudir a nuestro apartamento de El Bosque", reconoce un matrimonio jerezano como muestra de una movilidad que, en la provincia de Cádiz, puede evidenciar en este inmediato fin de semana alguan alegría mayor aun con todas las prudencias que son menester.

