'En el baúl de mis recuerdos': al Alzhéimer a través de la risa

"Siempre una sonrisa, jamás un grito". Es la frase que abre el trailer del espectáculo 'En el baúl de mis recuerdos', que traslada a la escena las experiencias del polifacético artista jerezano Manolo Medina con su padre con Alzhéimer. "Esta frase te ayudará a llevar esta enfermedad", añade. Tienes aquí este guiño audiovisual y, más inmediato el audio de nuestro primer podcast cultural de la temporada. 'Musas y genios', que puedes escuchar aquí mismo, cuenta con la desternillante presencia en los estudios de COPE tanto del inspirador y director de la idea como con Miguel Caiceo, el humorista reconocidísimo que interpreta el papel de Pedro, el padre con esos severos problemas de memoria.

Audio Escucha aquí el podcast cultural 'Musas y genios' 14-09-22, con la persentación del espectáculo 'En el baúl de mis recuerdos' y Manolo Medina y Miguel Caiceo en estudios





Llega a Jerez de la Frontera esta obra que, recorriendo España, podrá disfrutarse en el escenario de la Sala Compañía este próximo viernes 16 de septiembre a las 21:00 horas. Puedes adquirir las entradas en el portal de Giglon o en la jerezana Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer 'La Merced' a cuya beneficio se representa. Si cliqueas en el primer enlace podráshacerte con ellas. Si lo haces en el segundo, puede también comprarlas y, además, conocer de primera mano cómo se trabaja en Jerez con las personas que han de vivir con ello.

Migel Caiceo y Manolo Medina en los estudios de COPE, junto a Gabriel Álvarez





Mientras tanto, se recomiendan risas. Buen humor para acompañarlos y carcajadas dentro y fuera del escenario. Se trata de un espectáculo que, solo conocer a los interpretes ayuda ebn ese convencimiento, procura risas en el patio de butacas y también sobre las tablas. Lo dice Caiceo: "La risa que nos ha dado ha sido tan grande que nosotros vamos divirtiendo a la gente pero también vamos divirtiéndonos nosotros; no falla, un artista se tiene que divertir. Escucharlo nos recuerda a la Paca y a tantos personajes como ha representado, pero en esta ocasión acude a nuesvos registros que brindan signos visibles de su calidad artística variopinto. De hecho, hasta pinta, en su vida, no en esta obra, claro.

Y, con todo, 'En el baúl de mis recuerdos' da también para la reflexión seria: "Si aceptas la enfermedad del Alzhéimer desde el minuto cero te va a ir muy bienm ya sabes que habrá un momento en el que tu familiar no te reconozca pero lo último que hay que hacer es insistirle diciéndole "no, papá, soy yo"; la primera vez que mi padre se me quedó mirando y me dijo "tú quien eres" yo le contesté "el obispo de Cuenca", él se partió de risa y, a partir de ese momento, yo me di cuenta que a través del humor conseguíamos que mi padre estaba en una especie de burbuja en la que se sentía cómodo", señala Manolo Medina, que ha dejado atrás veinte años con su 'Dos hombres solos sin punto com ni ná'.

Cartel del espectáculo 'En el baúl de los recuerdos'





'En el baúl de mis recuerdos' tiene su autoría en el propio Manolo Medina y en Melu. Es una producción de Teatro Sí Jerez y, con una duración de 90', no sólo está clasificada para todos los públicos sino que es recomendable como acercamiento distendida a la realidad del Alzhéimer: "Con esta obra, pretendo ayudar a todas las personas que tienen a familiares con Alzhéimer", explica Medina añadiendo que "pretendo hacerles ver que, si llegan a un punto de entendimiento con la enfermedad, cosa que no es fácil pero tampoco imposible, su vida y la de sus enfermos será mucho más placentera".

Este primer 'Musas y genios' de la nueva temporada 2022-2023 cuenta, además, con referencias al escritor Javier Marías recién fallecido así como a los éxitos obtenidos por la jerezana Tomasa Guerrero 'La Macanita' en el madrileño Teatro de la Zarzuela este pasado fin de semana u otros de la provincia en la Bienal Flamenca de Sevilla.