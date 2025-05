Nacho Abad denuncia el oscuro mundo de las prisiones en España y los privilegios de asesinos como Ana Julia Quezada y Miguel Carcaño: "Es un auténtico escándalo"

¿Qué tendrán las personalidades criminales que generan tanto interés? Esa ha sido la frase con la que Cristina López Schlichting ha comenzado hoy la sección de sucesos de 'Fin de Semana'. Y tiene un por qué. Nacho Abad, colaborador habitual del programa en este apartado, ha hablado sobre dos casos cuyos protagonistas son muy conocidos: Ana Julia Quezada y Miguel Carcaño.

Ana Julia es la asesina del pequeño Gabriel Cruz, mientras que Miguel Carcaño, por su parte, asesinó a Marta del Castillo. No obstante, Nacho Abad no ha querido centrarse en esos casos ni mucho menos, el experto en sucesos ha hablado alto y claro sobre instituciones penitenciarias para denunciar lo que pasa en su interior. Para ello también ha contado con la compañía del psiquiatra José Miguel Gaona.

¿Por qué el periodista ha decidido hablar de este tema? Porque según él mismo ha contado, "hay un escándalo montado en torno a este asunto y, de hecho, hay bastante nerviosismo en el Ministerio del Interior". Para comenzar ha elogiado a los funcionarios de prisiones, que trabajan día a día para controlar lo que hay dentro de las prisiones, pero después ha comenzado a soltar muchísimos aspectos de vital importancia.

PRIVILEGIOS dE ANA JULIA QUEZADA Y miguel CARCAÑO

Primero ha comenzado con Ana Julia Quezada, que se acostaba con algún funcionario e incluso con el cocinero de la cárcel en la que estaba encerrada. "El cocinero le había dado un teléfono a cambio de sexo, pero no solo eso, lo tenía en su palma de la mano y podía hacer lo que quisiera con él desde el punto de vista sexual para conseguir sus prebendas", ha asegurado.

Perfume, whiskey, bombones, un teléfono... etc. Todo esto se supo gracias, también, a que la madre del pequeño Gabriel dio una rueda de prensa hablando sobre el tema. No obstante, en esta historia se entrecruza el nombre de Miguel Carcaño, a quien han pillado dentro de la cárcel "con un ordenador portátil, un teléfono, mil euros en billetes de 50". ¿Quién le ha pasado todo esto? "Una funcionaria con la que se estaba acostando", ha contado Nacho Abad.

ARCHIVO Miguel Carcaño custodiado por la Policía Nacional en un traslado

Por supuesto, incumpliendo con las normas. El caso es que no ha sido trasladado a otro centro penitenciario y no ha tenido repercusiones... ¿Por qué? "Ha perdido sus privilegios, como trabajar en la panadería, y le han reducido la horas de patio. Sin embargo, ese es todo su castigo (...). Es tremendamente sorprendente porque a todos los presos que se han comportado de forma inadecuada les cambiaron de prisión", ha explicado el experto.

EL OSCURO MUNDO DE LAS PRISIONES

El motivo es que tenía un amor en esa prisión con la funcionaria que le había ayudado a conseguir todo eso, "o sea, un chico que ha matado a una joven menor de edad llamada Marta del Castillo se ha enamorado en prisión y no le trasladan", ha dicho con tono sarcástico el experto. Además, al intentar hablar con instituciones penitenciarias "dicen que ellos aplican la ley y denuncian todo lo que hay que denunciar, es tremendo".

El enfado de Nacho Abad ha ido en aumento hasta el final, cuando ha explotado contra la situación tan lamentable que se está produciendo en el oscuro mundo de las cárceles: "Al empezar a denunciar todo esto que está pasando con Miguel Carcaño y Ana Julia Quezada me ha encontrado con un aluvión de llamadas en las que nos cuentan auténticas aberraciones de lo que pasa en prisión".

Es un mundo "oscuro" en el que pasan una serie de cosas que nadie conoce salvo instituciones penitenciarias. Por ejemplo, "Ana Julia venía de una prisión donde su expareja y padre de sus hijos no le podía ver por una denuncia por malos tratos. Entonces resulta que él la amenaza con no ver a sus hijas si no tiene un vis a vis con él. En ese momento, la dirección le recomienda mantener relaciones sexuales en un vis a vis con su expareja para tener acceso a sus hijos. Ella dice que fue violada en ese vis a vis y que fue la única forma en la que tuvo de ver a sus hijas. Esto me parece de una gravedad tan grande, Cristina...", ha contado con un gran cabreo.