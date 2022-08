El sacerdote Fernando Cordero, nombrado Hijo Predilecto de Algodonales

Es todo un consejero general de los Sagrados Corazones, pero sus galones como sacerdote no obstan para poder reconocer en cualquier conversación con Fernando Cordero Morales a un genuino hijo de Algodonales, tan apegado al terruño como demuestran su visita cada vez que puede y su cercanía a un estilo de vida de la gente sencilla que, lideradas por el Ayuntamiento, ahora le conceden el título de Hijo Predilecto. El acontecimiento que visibilizará este reconocimiento tendrá lugar este próximo jueves 25 de agosto, a las 12:00 horas, en el salón de plenos de este municipio de la Sierra de Cádiz.

"Estoy muy muy contento, muy feliz por este reconocimiento", señala al ser felicitado. "No me lo esperaba para nada", afirma con gratitud por "lo que supone de cariño de los vecinos de Algodonales, subrayar el amor a mis raíces, todo lo que he vivido en el pueblo, en la parroquia de Señora Santa Ana y, ahora que tengo que viajar por tantos lugares del mundo como consejero general de mi congregación, en tantos países hago presente también a Algodonales y todos los valores de familia, de solidaridad, de cercanía, de gente simpática de la Sierra que uno intenta llevar por todos los sitios".

Además de sacerdote, Cordero es periodista y hasta en esa faceta se considera feliz con su cuna: "Aquí he recibido las mejores enseñanzas de periodismo en cuanto esas metáforas populares que nos permiten comunicarnos con fuerza". Refiere una muy genuinamente de allí por la que es común escuchar "me hace los mandados desde lejos, que es un modo de expresar que alguien no te cae bien", explica. Aferrándose tanto a las cosas importantes como esas otras señas de identidad, en Fernando Cordero se da un ejemplo de caer especialmente bien a unos vecinos que espresarán el jueves esta adhesión.

Nació en Algodonales en 1971. En la actualidad es consejero general y secretario general de la Congregación de los Sagrados Corazones desde su nombramiento del que en el inmediato septiembre se cumplirán y que tuvo lugar en el 39º Capítulo General celebrado en Roma. y allí vive y desde allí viaja visitando las comunidades de la congregación a lo largo y ancho de todo el mundo. En agosto de 2021, ha sido nombrado además, por el cardenal Mario Grech, miembro de la Comisión de Comunicación del Sínodo de los Obispos. Fue párroco de los Sagrados Corazones de Sevilla, del Buen Pastor y administrador parroquial de Ntra. Sra. de la Oliva de San Fernando.