La administración del Edificio Huelva II, en Jerez, reparte 500.000 euros del tercer premio de la Lotería de Navidad y suma seis años de suerte ininterrumpida

La suerte se ha vuelto una tradición en el edificio Huelva 2 de Jerez. Por sexto año consecutivo, la administración de loterías regentada por María José y Vicente ha repartido un importante premio del Sorteo de Navidad. En esta ocasión, ha sido una serie del tercer premio, el número 90693, la que ha dejado 500.000 euros entre una decena de afortunados.

Gabriel Álvarez María José, copropietaria de la administración del Edificio Huelva II, en Jerez, atendiendo a COPE

Un idilio con los grandes premios

Con la alegría aún visible, los loteros celebran haber añadido un nuevo premio a su historial. "El tercero no lo habíamos dado, es nuevo para nosotros", comentan, recordando los premios de años anteriores. Su racha incluye haber repartido el Gordo en dos ocasiones, varios quintos premios y grandes premios también en el Sorteo de El Niño.

Esta increíble trayectoria les ha valido el apodo de la 'Doña Manolita de Jerez', una fama que, aseguran, es su verdadera recompensa. "Nosotros no nos llevamos económicamente nada de un premio, pero te llevas la fama", explican. Este reconocimiento se traduce en largas colas de clientes que buscan la suerte en su ventanilla, un hecho que consideran "una bendición".

Nosotros no nos llevamos económicamente nada de un premio, pero te llevas la fama"

La alegría de repartir suerte

La celebración no se ha hecho esperar, con camisetas conmemorativas y brindis con champán. Los diez décimos del número premiado se vendieron por ventanilla, por lo que es "imposible acordarse de a quién se le han vendido" desde que la lotería salió a la venta el 1 de julio. Para los loteros, la mayor satisfacción es "alegrarle la vida a las personas".

La emoción del momento es tal que afirman que estarán "todo el día como en una nube". Lejos de acostumbrarse, la sensación de repartir un premio sigue siendo única. "No es normal", confiesan sobre su racha, una sorpresa que esperan que impulse también las ventas para el próximo sorteo de Reyes.

Hoy estaremos todo el día como en una nube hasta que se nos pase" María José Blanco Copropietaria de la Administración de Loteria del Edificio Huelva II, en Jerez de la Frontera

El 90.693 ha dejado también su huella en tres administraciones de Chiclana de la Frontera y en una de Zahara de los Atunes, el cuarto 25.508 deja cuatro millones en Ubrique y el quinto 60.649 da la alegría en Cádiz capital