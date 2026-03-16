Mañana caótica en las carreteras vizcaínas: colapsan el Txorierri y la Avanzada y atascos en la entrada a Bilbao tras cerrarse los túneles de San Mamés

La jornada del lunes está siendo una auténtica pesadilla para los conductores vizcaínos, tras varias afecciones que están provocando atascos importantes. La incidencia más destacada ha sucedido tras un accidente entre nueve vehículos registrado este lunes en el corredor del Txorierri, en la BI-30 a su paso por Erandio, que ha provocado el cierre de tres carriles de esta vía, lo que está generando retenciones en esta carretera, así como en la BI-637 y la A-8. Tres personas han resultado heridas leves en el accidente, según han confirmado desde el área de Tráfico del Gobierno Vasco.

El siniestro se ha registrado sobre las siete menos cinco de la mañana en el término municipal de Erandio, en dirección a Erletxe. Nueve vehículos se han visto implicados en la colisión, en la que se han registrado tres heridos leves.

El choque ha provocado el corte de tres carriles, lo que genera retenciones en la Bi-30 y también está afectando a la Bi-637 en la Avanzada y la A-8. De hecho, hay conductores que afirman a COPE Euskadi que para llegar desde la rotonda de Artaza hasta el Eroski de La Avanzada han tardado en torno a media hora.

túneles de san mamés

Del mismo modo, sobre las ocho de la mañana se ha producido otro accidente en la Bi-10 en la salida de los túneles de San Mamés en Bilbao, en sentido hacia Cantabria. Dos vehículos han colisionado por alcance entre dos vehículos, lo que ha provocado que el carril izquierdo y central permanezcan cerrados con retenciones que, minutos antes de las nueve de la mañana, alcanzaban los 4 kilómetros.

Asimismo, desde Tráfico solicitan precaución en la BI-637 en la entrada a los túneles de Leioa, en sentido hacia Bilbao, por una avería en la barrera del túnel, ya que está generando problemas en el tráfico debido al corte del carril derecho.

Por otra parte, un vehículo averiado A-8 en Bilbao sentido Irún, ha obligado a cortar un carril y se han registrado 3 kilómetros de retenciones.