Cádiz, cuna de la Lotería de Navidad, sueña con un nuevo Gordo

Este lunes 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid acogerá una nueva edición del esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en la edición anterior. El premio más deseado, El Gordo, dejará 400.000 euros por décimo, unos 328.000 euros netos tras impuestos. En la provincia de Cádiz ya se han consignado 69,2 millones de euros, con un gasto medio de 55,20 euros por habitante, una cifra por debajo de la media andaluza y la nacional.

El origen gaditano de una tradición nacional

La historia de este sorteo tiene sus raíces en Cádiz, en pleno asedio durante la Guerra de la Independencia. Fue el 18 de diciembre de 1812 cuando se celebró el primer sorteo extraordinario, conocido entonces como “Lotería Moderna”. La iniciativa, aprobada por las Cortes de Cádiz en 1811, fue ideada por el ministro Ciriaco González Carvajal como una fórmula para sufragar los gastos del conflicto bélico sin necesidad de aumentar los impuestos a los ciudadanos.

En aquel sorteo inaugural, que utilizó 25.000 bolas de boj numeradas, el primer premio Gordo correspondió al número 03604, con un premio de 8.000 reales de a ocho. Este primer billete premiado sentó las bases de una costumbre que, poco después, se trasladaría a Madrid y fijaría su fecha definitiva en el 22 de diciembre.

Cádiz, una provincia con suerte

A lo largo de más de dos siglos de historia, Cádiz ha sido protagonista del sorteo en 13 ocasiones, convirtiéndose en una de las provincias andaluzas más afortunadas. La tradición sigue muy viva en la actualidad, con familias, peñas y vecinos que comparten décimos mientras el ambiente navideño, cargado de nervios y esperanza, se respira en bares y administraciones de lotería.

La expectación alcanzará su punto álgido mañana a las 9:00 h, cuando el sonido de las campanillas y las voces de los niños de San Ildefonso den comienzo al sorteo. Miles de gaditanos seguirán en directo cada número cantado, soñando con que la suerte vuelva a visitar la provincia.