El Sueldazo de la ONCE deja 1,7 millones en Puerto Real con una vendedora que repite la hazaña

El sorteo del Sueldazo del fin de semana de la ONCE ha dejado una fortuna de 1,7 millones de euros en Puerto Real (Cádiz). Un único acertante ha ganado un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un total de 1,5 millones de euros. Además, otras nueve personas han obtenido un premio de 20.000 euros cada una.

Una vendedora tocada por la suerte

La responsable de repartir la suerte ha sido Ángeles Sánchez, vendedora de la ONCE desde 2016, que tiene su punto de venta entre las calles La Plaza y Cruz Verde, en pleno centro comercial de Puerto Real. Lo más sorprendente es que en este mismo lugar ya repartió idéntico premio en septiembre de 2019, dejando otros 1,7 millones de euros.

Es una felicidad muy grande, una ilusión muy bonita" Ángeles Sánchez, vendedora de la ONCE en Puerto Real (Cádiz)

Ángeles ya sabe lo que se siente al dar un premio de esta magnitud a sus vecinos. “Es una felicidad muy grande, una ilusión muy bonita”, describe emocionada. La vendedora también ha destacado la importancia de la labor social de la organización: "Aunque no les toque siguen jugando porque ayuda a muchas personas con discapacidad".

La suerte viaja a Ronda

La fortuna de la ONCE también ha llegado a Ronda (Málaga), donde se ha vendido otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio total de 240.000 euros. El vendedor Roberto Carlos Hidalgo repartió la suerte en el polígono industrial El Fuerte, apenas dos días después de que la ONCE dejara otros 350.000 euros en la misma localidad.

"Siempre espero dar el premio y cuando llega ese día es una alegría muy grande y más en vísperas ya de Navidad", ha comentado el vendedor esta mañana. En total, el sorteo de este sábado repartió casi dos millones de euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz y Málaga.

Próximos sorteos de la ONCE

El sorteo de este sábado estaba dedicado al Año Internacional de las Cooperativas y también repartió premios en Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Para el próximo martes, el Eurojackpot ofrece un bote de 39 millones de euros. Además, el 1 de enero se celebrará el tradicional Sorteo Extra de Navidad de la ONCE, con más de 53 millones de euros en premios.