La comunidad educativa de Benicarló se planta y lleva su protesta a Valencia para exigir un nuevo instituto

La comunidad educativa del IES Ramon Cid de Benicarló ha decidido pasar a la acción. Este miércoles han convocado una doble jornada de protesta para exigir la construcción del nuevo instituto, una reivindicación histórica que se ha topado con la parálisis administrativa. El presidente de la AMPA, Jordi López, ha explicado en la Cadena COPE que la comunidad educativa ya ha dicho "basta" y que es el momento de que "se invierta en la educación pública".

Un proyecto de 19 millones en el aire

El actual edificio presenta deficiencias estructurales tan graves que los técnicos determinaron hace tiempo que debe ser demolido. A pesar de que se aprobó un proyecto valorado en 19 millones de euros para el año 2023, la AMPA denuncia que el dinero quedó "bloqueado" con la llegada del nuevo gobierno de la Generalitat, que decidió asumir la obra en lugar del ayuntamiento.

Desde entonces, el proceso se encuentra en un limbo burocrático. Según ha explicado López, desde la administración reciben "palabras positivas de que sí que se hará, pero no se acaba de concretar". Esta falta de avances mantiene la preocupación en el centro por el estado de conservación del edificio.

No es digno que los estudiantes estudien sin unas condiciones mínimas de seguridad" Jordi López AMPA IES Ramón Cid

La situación ha llegado a un punto que la AMPA califica de insostenible. Los desperfectos y las carencias afectan directamente al día a día de los alumnos. "No es digno que los estudiantes puedan estudiar en unas condiciones mínimas de seguridad, de temperatura y de diferentes aspectos", ha afirmado Jordi López, quien teme que "pueda pasar alguna cosa".

Doble manifestación en Valencia y Benicarló

Para hacer oír su voz, han organizado una protesta por partida doble este miércoles. Por la mañana, un autobús con los alumnos mayores de edad se desplazará hasta las puertas de la Conselleria de Educación en Valencia, porque "es allí donde se tiene que solucionar". Por la tarde, la convocatoria se abre a toda la ciudadanía con una manifestación que recorrerá Benicarló desde la plaza Constitución hasta el Ayuntamiento.

Que se inviertan los 19 millones de euros que se comprometieron" Jordi López AMPA IES Ramón Cid de Benicarló

La movilización cuenta con el apoyo unánime de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Benicarló, que aprobarán una declaración institucional conjunta. Sin embargo, desde la Generalitat Valenciana no han recibido ninguna comunicación. Por ello, la AMPA considera que ha llegado el momento de reclamar con más fuerza "que se inviertan los 19 millones de euros que se comprometieron".

Finalmente, el presidente de la AMPA ha querido poner en valor el trabajo del equipo directivo y los profesores, asegurando que, pese a las "malas condiciones de las infraestructuras", realizan una "labor excelente" y la calidad educativa es total. "Imaginemos si tuviéramos las infraestructuras como es debido, aún tendríamos resultados mucho mejores", ha concluido.