Jóvenes de Mozambique y Zimbabue, destino de la campaña de Manos Unidas en Jerez

Hay que conseguir 150.579 euros. Es algo menos que en otras campañas pero todo un desafío en la actual situación de pandemia, que limita tanto las posibilidades recaudatorias en actos públicos como la cena que habitualmente se realizaba antes que llegara el virus. Manos Unidas ha iniciado su trabajo en Jerez y la Diócesis para completar la dotación necesaria para los proyectos elegidos este año. Ambos, uno en Mozambique y otro en Zimbabue, fueron objeto de la presentación de la campaña número 62, la correspondiente a 2021, que tuvo lugar la semana pasada. Este viernes 19 de febrero se detiene en ellos El Espejo de Asidonia-Jerez.

"Este anuncio terminará en 20 segundos pero el hambre de millones de personas no terminará nunca si no reciben ayuda". Así comienza en esta ocasión el mensaje que viene haciendo sonar el tic tac (de fondo en el audio de la cuña) de un reloj que no se para porque el virus arrecie. Y, aunque es la alimentación aquello que impulsó este encuentro anual con los países en vías de desarrollo cuando hace más de seis decadas las mujeres de Acción Católica se dispusieron a ello, hoy en día el concepto 'hambre' se ve ampliado hacia terrenos como la educación tan fundamentales para que lugares como los africanos elegidos este año salgan adelante.

��Cifras de @ManosUnidasONGD en el último año:



▪️36 mill de € a la lucha contra el hambre.

▪️Apoyo a 1,5 mill de personas necesitadas.

▪️540 proyectos en 57 países.



��Pero sigue haciendo falta más solidaridad. Hazte socio. Dona. https://t.co/1PIpmmNsDJ — Manos Unidas ONGD (@ManosUnidasONGD) February 18, 2021

DROGA Y ALCOHOL

Los jóvenes son los protagonistas y receptores de la ayuda del que en Zobue, en el distrito de Moatiza, en el centro de Mozambique y a unos 120 kilómetros de su caputal Maputo. Se pretende contribuir con 56.507 euros para el mantenimiento de un proyecto de rehabilitación de chicos con drogodependicia y alcoholismo de la Diócesis de Tete. La etnia chewa es mayoritaria en esta zona, reside en aldeas con agricultura de subsistencia y tiene en la mujer un pilar fundamental tanto para la casa, el campo y la educación de los hijos. Una comunidad terapéutica de origen brasileño creada por un franciscano alemán lleva adelante este proyecto ahora apoyado desde Jerez.

En Zimbabue se impulsará, con 94.072 euros, un proyecto de mejora de la calidad educativa de los alumnos de Primaria del área rural de Chiutsi, en una provincia árida y malcomunicada al noroeste del país, Midlands. Hasta doce kilómetros han de recorrer los niños a diario para recibir clases. A ello hay que sumar los severos problemas existentes para el acceso al agua potable. No es nuevo el lugar para Manos Unidas Jerez que ya contribuyó en su momento a la creación de cuatro aulas en la zona. Ahora se trata de la construcción de dos bloques de dos aulas cada uno de ellos, almacenes y equipamiento así como cuatro letrinas dobles para el profesorado cuya formación también se incentiva.

CUANDO CONTAGIAR ES BUENO

'Contagia solidaridad para acabar con el hambre' es el lema elegido este año. Aprovecha para acercar un verbo que el coronavirus se ha encargado que cause recelos en estos momentos pero que puede constituir la transmisión de cosas buenas, valores como los que Manos Unidas lleva tanto tiempo poniendo en juego a favor de los países en vías de desarrollo. Desde Jerez, Asunción Delage, la presidenta-delegada, insiste en que "el dinero llega directamente a los destinos, los proyectos pasan una auditoría externa todos los años, apenas un 8% queda para gastos de administracion. Las aportaciones económicas pueden realizarse a una cuenta corriente o por medio de Bizum. En cualquier caso en Manos Unidas están a disposición de los interesados llamando al 956 180 156.

El programa de esta semana, que a su emisión en antena suma la posibilidad aquí en cope.es/jerez, añade la invitación a vivir con profundidad y provecho el tiempo de Cuaresma recien comenzado, los detalles de la reinauguración de la tienda de Moda Re recién remodelada en Jerez y la recomendación del libro 'Apología Pro Vita Sua', obra de John Henry Newman que puedes encontrar en la Librería Diocesana Asidonia.

